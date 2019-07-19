快｜準｜省 台北富邦銀行新興智能貸App

愈來愈多人投入創業，為實踐自己的夢想，開創中小微企業，建立自己的人生新價值。但創業時，幾乎每個創業者都會遇到資金問題，「現金流」是決定公司命脈的重要指標，當資金出現缺口，銀行核貸時間與金額，成為企業生存與否關鍵。台北富邦銀行領先業界，透過觸點分析找出客戶痛點，以客戶實際需求為導向，大幅縮短等待期，「新興智能貸」APP孕育而生，透過創新核貸方法，一起為台灣創業者加油，協助創業者開創更多可能性。 北富銀資深副總陳弘儒。 攝影／陳立凱 分享 facebook

談及「新興智能貸」起源，靈感借鏡於北富銀團隊曾在南亞及大陸市場參與中小企業融資的經驗及理念再進化。採批量客製方式提供專屬服務，「新興智能貸」從開發到實際上路僅花費100天，北富銀資深副總陳弘儒笑著說，最大優勢在於「快、準、省」3點。

智能AI加速核貸 解決創業者困難

人工智能AI技術「加速流程」，首先「準確定位」有資金需求者主動出擊，再者將3周核貸期縮短為最快3天，最後將「節省作業成本」回饋客戶，提高客戶整體滿意度。

近年新創產業崛起，年輕創業家常發生資金周轉不良情形，陳弘儒分享，快速核貸為創業者雪中送炭，如同「萬事具備，只欠東風」般，銀行能迅速一解燃眉之急。 北富銀的新興智能貸App，幫助創業者輕鬆貸款。 圖／台北富邦銀行提供 分享 facebook

「新興智能貸」除了對企業提供週轉金分期或循環額度外，還特別為商家設計提供「超值、增值、保值」3種額度，可依企業需求選擇，大多透過公司營收與資金需求進行評估，針對有小額資金需求業主，建議選擇「超值」額度，簡易評估授信條件後，通常1天內可核准資金借貸，較高的「增值」額度，適用公司名義貸款者，並通過中小企業信用保證基金核准。「保值」指的是以擔保品鑑價金額，額度較高。

高效率整合聯徵中心 測字館還送企業經營分析建議書

「新興智能貸」7月初上路以來，已有200多家公司線上申請，現代人身處資訊爆炸時代，「個資安全」可謂重中之重，北富銀資深協理陳冠志說，為維護客戶隱私，貸款客戶行銷經理在收取客戶申貸資料時，以智能貸APP專屬相機拍攝後，直接上傳銀行雲端儲存，手機不會有暫存檔，具有高保密性，消費者請安心。

強調科技化的「新興智能貸」，使用「雲架構」與「敏捷式迭代開發」模式，利用無遠弗屆網路，超越空間、地點等限制，模組化方式整合審查、產品、大數據及資訊等部門，提高申貸效率。 北富銀資深協理陳冠志。 攝影／陳立凱 分享 facebook

北富銀「新興智能貸」以高效率著稱，不僅讓業主便利，更成為北富銀貸款客戶行銷經理另類的行動辦公室，APP內建GPS打卡系統上傳訪談紀錄及拍照資料，搭配「測字館」查詢聯徵信用狀況進行評級，提供合適產品組合及額度建議，線上送件加速流程。最後還會產出企業經營分析建議書，完全讓中小微企業主們，走在更正確的創業道路上。