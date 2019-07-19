親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

快｜準｜省 台北富邦銀行新興智能貸App

2019-07-19 18:14聯合報 文／徐力剛

愈來愈多人投入創業，為實踐自己的夢想，開創中小微企業，建立自己的人生新價值。但創業時，幾乎每個創業者都會遇到資金問題，「現金流」是決定公司命脈的重要指標，當資金出現缺口，銀行核貸時間與金額，成為企業生存與否關鍵。台北富邦銀行領先業界，透過觸點分析找出客戶痛點，以客戶實際需求為導向，大幅縮短等待期，「新興智能貸」APP孕育而生，透過創新核貸方法，一起為台灣創業者加油，協助創業者開創更多可能性。

北富銀資深副總陳弘儒。 攝影／陳立凱
北富銀資深副總陳弘儒。 攝影／陳立凱
分享

談及「新興智能貸」起源，靈感借鏡於北富銀團隊曾在南亞及大陸市場參與中小企業融資的經驗及理念再進化。採批量客製方式提供專屬服務，「新興智能貸」從開發到實際上路僅花費100天，北富銀資深副總陳弘儒笑著說，最大優勢在於「快、準、省」3點。

智能AI加速核貸 解決創業者困難

人工智能AI技術「加速流程」，首先「準確定位」有資金需求者主動出擊，再者將3周核貸期縮短為最快3天，最後將「節省作業成本」回饋客戶，提高客戶整體滿意度。

近年新創產業崛起，年輕創業家常發生資金周轉不良情形，陳弘儒分享，快速核貸為創業者雪中送炭，如同「萬事具備，只欠東風」般，銀行能迅速一解燃眉之急。

北富銀的新興智能貸App，幫助創業者輕鬆貸款。 圖／台北富邦銀行提供
北富銀的新興智能貸App，幫助創業者輕鬆貸款。 圖／台北富邦銀行提供
分享

「新興智能貸」除了對企業提供週轉金分期或循環額度外，還特別為商家設計提供「超值、增值、保值」3種額度，可依企業需求選擇，大多透過公司營收與資金需求進行評估，針對有小額資金需求業主，建議選擇「超值」額度，簡易評估授信條件後，通常1天內可核准資金借貸，較高的「增值」額度，適用公司名義貸款者，並通過中小企業信用保證基金核准。「保值」指的是以擔保品鑑價金額，額度較高。

高效率整合聯徵中心 測字館還送企業經營分析建議書

「新興智能貸」7月初上路以來，已有200多家公司線上申請，現代人身處資訊爆炸時代，「個資安全」可謂重中之重，北富銀資深協理陳冠志說，為維護客戶隱私，貸款客戶行銷經理在收取客戶申貸資料時，以智能貸APP專屬相機拍攝後，直接上傳銀行雲端儲存，手機不會有暫存檔，具有高保密性，消費者請安心。

強調科技化的「新興智能貸」，使用「雲架構」與「敏捷式迭代開發」模式，利用無遠弗屆網路，超越空間、地點等限制，模組化方式整合審查、產品、大數據及資訊等部門，提高申貸效率。

北富銀資深協理陳冠志。 攝影／陳立凱
北富銀資深協理陳冠志。 攝影／陳立凱
分享

北富銀「新興智能貸」以高效率著稱，不僅讓業主便利，更成為北富銀貸款客戶行銷經理另類的行動辦公室，APP內建GPS打卡系統上傳訪談紀錄及拍照資料，搭配「測字館」查詢聯徵信用狀況進行評級，提供合適產品組合及額度建議，線上送件加速流程。最後還會產出企業經營分析建議書，完全讓中小微企業主們，走在更正確的創業道路上。

信用台北富邦銀行
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

百貨超市日本展交鋒 微風超市「岡山白桃」對決city’super「和歌山水蜜桃」

2019-07-19 20:20

中元普渡買什麼討好好兄弟？網購「買氣最夯TOP 3」就是它

2019-07-19 19:17

演員陸廷威的斜槓人生　給年輕人的三大創業心得

2019-07-19 23:17

拒當伸手牌 29歲李亭瑢 貸款創業健身房

2019-07-19 23:13

BB彈變身美妙樂器 薛詠之打造「柏拉圖的洞穴」

2019-07-19 22:58

韓劇女神都愛戴的輕珠寶STONEHENgE登台 全台首店進駐復興SOGO

2019-07-19 19:07

FENDI x倫敦Harrods百貨快閃店 像黑白漫畫的咖啡館讓人好想去打卡

2019-07-19 18:48

靠一句 機會來了！ 謝適鴻闖進VR創業

2019-07-19 18:16

林茂雄創業40年 以花會友 開創花店新模式

2019-07-19 18:12

巴伐利亞迷彩獅子和彩繪兔帶路 MCM展開秋冬的冒險旅行

2019-07-19 18:01

快搶買蒸氣感眼罩、早安面膜！日藥本舖「限時兩天」直逼日本破盤價

2019-07-19 18:00

超高PINGU企鵝家族大氣球 現身新竹巨城購物中心

2019-07-19 17:50

拍賣會跨界合作創話題 女神卡卡和蕾哈娜的設計師拼了！

2019-07-19 17:28

陳庭妮素顏不靠App美肌！私服妝容自帶女神光就靠它

2019-07-19 16:47

小沛綠面大軍來襲！沛納海專賣店限定綠色表盤

2019-07-19 16:04

最浪漫的老派收藏章募資計畫達標！印章控期待爆表

2019-07-19 15:37

邪惡組合再現 台中金帛手製「波霸布丁牛奶糖聖代」只賣10天

2019-07-19 15:14

銀行搶攻數位商機 免費iPad任你拿

2019-07-19 15:05

影／快閃驚見澤巨蜥小朋友緊追 海科館：不定時驚喜

2019-07-19 15:03

聯晚之眼／搶救文資2.0 沒錢怎麼補大洞？

2019-07-19 14:39

突破大目釋迦保存難關 台東進軍日本高端消費市場

2019-07-19 14:32

要學「少林功夫」快來！少林武僧免費教學

2019-07-19 14:18

米其林星廚三連發！曼谷、首爾、東京的「星料理」都來了

2019-07-19 13:57

全台北星級飯店最大螢幕！台北遠東飯店以這些「秘密武器」穩佔婚宴商機

2019-07-19 13:19

傳統的鼓樂也能很搖滾 明晚結合法國流行樂團演出

2019-07-19 13:11

中華電信MOD「Fun暑假專區」 陪孩子歡度快樂假期

2019-07-19 12:09

聯合報68周年社慶 抽小蒙牛免費吃

2019-07-19 11:35

人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14

鹽蔥雞排、肋眼牛排怎麼選？大戶屋3款新定食　還可抽300元優惠券

2019-07-19 00:50

蛋糕＋冰淇淋＋飲料＝180元！石壁家夏日午茶新組合　還有2款消暑冷麵

2019-07-18 23:55

麗寶樂園fun玩海陸空 馬拉灣戲水 「天空之夢」高空攬勝

2019-07-18 23:53

楊洋新造型短髮不得了 強蓋秦嵐吳謹言合體風采

2019-07-18 22:21

Lenovo夏日下殺！5折升級記憶體、硬碟 文書機萬元有找

2019-07-18 20:57

COFFEE LOVER’S PLANET一次推出6款新菜 帶來輕快的歐陸風格

2019-07-18 20:01

林口人口爆發成長 商場深耕家庭客討好小孩與毛孩

2019-07-18 19:05

洋溢威尼斯風情的藝術香水！VALMONT自創頂級香氛品牌來台開賣

2019-07-18 18:40

LV關心你的荷包！推出新表款能和包款配成套

2019-07-18 18:31

家務神隊友！惠而浦大容量瓦斯乾衣機 烘得快又省

2019-07-18 17:34

外食火鍋不怕胖！「美旗林」認證餐廳祭優惠 滿千送美國雪花牛

2019-07-18 17:27
看更多

熱門文章

台北車站 翻牌式時刻表年底退役

2019-07-19 00:17

人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14

颱風放假就對了？封神或罵爆 關鍵是這4字

2019-07-19 09:00

低壓回歸到丹娜絲颱風尾 串成長雲雨帶

2019-07-19 14:12

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

豪雨特報！ 吳德榮：今明兩天慎防致災性降雨

2019-07-19 07:25

開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由

2019-07-19 10:08

小孟塔羅：談戀愛不容易阿～測你的感情出了什麼問題？

2019-07-19 13:07

每日星座運勢／摩羯愛情運魅力四射 事業明顯突破

2019-07-19 00:00

雨勢驚人3小時降110毫米 台南沿海將軍廣山里又淹了

2019-07-19 09:28

嘉榮爆發A流群聚感染 18人隔離投藥中

2019-07-19 13:13

影／世上最貴瀕危陸龜一隻2百萬 走私桃機遭查獲

2019-07-19 13:14

桃園今年首例！住家附近有稻田、鴿舍 男確診日本腦炎

2019-07-19 16:31

午後雨勢越來越劇烈 持續下到明晚

2019-07-19 10:55

傳耳垂有皺褶恐是心臟病徵兆 醫：是真的

2019-07-19 15:30

彭啟明用一張圖 看今明兩天雨怎麼下

2019-07-19 11:20

地球持續發燒中！ 賈新興：6月創下140年來最熱的紀錄

2019-07-19 09:43

低壓北上 嘉義以南、台東 今恐豪雨

2019-07-19 00:14

嘉南高屏豪雨特報！ 全台低窪地區慎防積淹水

2019-07-19 13:54

出社會後才懂自己跟自己相處！因為「真正好朋友，會跟你保持距離」

2019-07-19 12:24

彭啟明：南海低壓北上擦邊南台灣 午後到周六嚴防雨勢

2019-07-19 08:18

健康你我他╱流汗多換衣 速洗速晾乾

2019-07-19 00:06

大驚喜！基隆黑鳶繁殖破紀錄 基隆港幼鳥展英姿

2019-07-19 09:25

民團提案180天長照假 民眾冷感一周不到50人附議

2019-07-19 15:07

行銷鐵道觀光 台鐵推JR四國版三支線周遊券

2019-07-19 10:42

老公要求幫忙付一半電費 她上網抱怨遭網友打臉

2019-07-19 17:27

秋行軍蟲侵台南草皮！玉米田外 全國首例

2019-07-19 00:09

【賞文迴響】王景新／父親的假牙

2019-07-19 06:00

【日常紀事】暮熹／謝謝

2019-07-19 06:00

【我愛一個人煮-73】太陽臉／粉粿與杏仁豆腐

2019-07-19 06:00

鹽蔥雞排、肋眼牛排怎麼選？大戶屋3款新定食　還可抽300元優惠券

2019-07-19 00:50

中南部、東南部防豪大雨 午後下到明晚

2019-07-19 14:27

網批可恥！野生動物風婚禮出現斑馬 酒店以驢子「塗一塗」冒充

2019-07-19 14:19

邪惡組合再現 台中金帛手製「波霸布丁牛奶糖聖代」只賣10天

2019-07-19 15:14

小沛綠面大軍來襲！沛納海專賣店限定綠色表盤

2019-07-19 16:04

因應桃機三航廈建設管理 招募人才14人

2019-07-19 17:01

氣象局發大雷雨特報 高雄、台南及屏東要注意

2019-07-19 18:55

Costco進口的生鮮牛肉為何經過長途海運 保存長久還這麼好吃？

2019-07-19 13:48

稱忙不現勘、嫌熱不下車 委員OK嗎

2019-07-19 09:13

豪雨特報！ 台中以南慎防大規模或劇烈豪雨

2019-07-19 09:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top