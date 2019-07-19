親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
輕颱丹娜絲遠離
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

京阿尼縱火案 20人死在頂樓階梯 嫌犯作案前到加油站買汽油

17歲少女猝死摩鐵 高大成依傷推論：生前恐遭施暴

聯合報68周年社慶 抽小蒙牛免費吃

2019-07-19 11:35聯合報 記者許玉娟╱即時報導

根據媒體調查，逾6成國人已跳脫年節聚餐吃火鍋的刻板模式，成為「想吃就吃」的日常料理選擇。聯合報68周年慶與小蒙牛頂級麻辣養生鍋合辦「好鍋品免費吃」活動，祭出買報抽獎及限時優惠好康，買愈多中獎機會愈大，把天后代言按摩椅帶回家。

活動小組表示，108年7月20日至108年8月10日購買「聯合報」或「聯合晚報」乙份(含)以上，掃描活動QRcode進入「聯合報line@」點擊「剪報好康」，登錄發票號碼及個人資料，即享有抽獎資格，中獎名單8月20日於「聯合報line@」公告。

參加「好鍋免費吃」再加碼抽按摩椅，獎項有Tokuyo按摩椅Mini玩美椅PLUS TC-292 (市價49,800元)兩台，將於兩檔社慶活動結束後抽出，中獎名單9月20日於「聯合報line@」公告。

活動期間同時舉辦「剪好康」活動；包含憑報版coupon券可享兩人同行折100元，及 4位大人消費憑券加贈市價500元30cm小蒙牛公仔一隻，使用期限都到108年12月31日截止。

主辦單位指出，小蒙牛香醇湯頭加入紅棗、枸杞、桂圓等草本植物精燉八小時熬煮，白湯香醇濃郁，紅湯麻辣不刺激，不沾醬即可吃到食材新鮮原味，另搭配芝麻醬，口感層次豐富 。

小蒙牛頂級麻辣養生鍋為將食材、口味、服務極致化，4月起在部分門市加入「火烤兩吃」，提供不同於一般火鍋吃到飽形式的美食新體驗，主打麻辣火鍋為主、燒烤為輔，把吃到飽的層次再提升。

小蒙牛香醇湯頭加入紅棗、枸杞、桂圓等草本植物精燉八小時熬煮，白湯香醇濃郁，紅湯麻...
小蒙牛香醇湯頭加入紅棗、枸杞、桂圓等草本植物精燉八小時熬煮，白湯香醇濃郁，紅湯麻辣不刺激。圖/小蒙牛提供
分享
小蒙牛嚴選新鮮食材，不沾醬即可吃到新鮮原味。圖/小蒙牛提供
小蒙牛嚴選新鮮食材，不沾醬即可吃到新鮮原味。圖/小蒙牛提供
分享
聯合報68周年社慶舉辦兩檔抽獎活動，最大獎是天后代言按摩椅。記者許玉娟/攝影
聯合報68周年社慶舉辦兩檔抽獎活動，最大獎是天后代言按摩椅。記者許玉娟/攝影
分享

火鍋按摩吃到飽
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14

中華電信MOD「Fun暑假專區」 陪孩子歡度快樂假期

2019-07-19 12:09

鹽蔥雞排、肋眼牛排怎麼選？大戶屋3款新定食　還可抽300元優惠券

2019-07-19 00:50

蛋糕＋冰淇淋＋飲料＝180元！石壁家夏日午茶新組合　還有2款消暑冷麵

2019-07-18 23:55

麗寶樂園fun玩海陸空 馬拉灣戲水 「天空之夢」高空攬勝

2019-07-18 23:53

楊洋新造型短髮不得了 強蓋秦嵐吳謹言合體風采

2019-07-18 22:21

Lenovo夏日下殺！5折升級記憶體、硬碟 文書機萬元有找

2019-07-18 20:57

COFFEE LOVER’S PLANET一次推出6款新菜 帶來輕快的歐陸風格

2019-07-18 20:01

林口人口爆發成長 商場深耕家庭客討好小孩與毛孩

2019-07-18 19:05

洋溢威尼斯風情的藝術香水！VALMONT自創頂級香氛品牌來台開賣

2019-07-18 18:40

LV關心你的荷包！推出新表款能和包款配成套

2019-07-18 18:31

家務神隊友！惠而浦大容量瓦斯乾衣機 烘得快又省

2019-07-18 17:34

外食火鍋不怕胖！「美旗林」認證餐廳祭優惠 滿千送美國雪花牛

2019-07-18 17:27

向巴赫致敬！ 44鋼琴家挑戰全本

2019-07-18 17:14

出道「20年紀念穿搭」學起來 蔡依林醜小鴨女孩變天后

2019-07-18 17:09

泳衣外穿好性感！孫芸芸變身香奈兒復古辣妹

2019-07-18 16:55

珍奶之亂燒回台灣！ 五星飯店推珍珠料理

2019-07-18 16:54

跟團落伍了？4年成長3成 團客最愛去這些地方‧‧‧‧‧

2019-07-18 16:50

卡地亞第一個珠寶形象大使！百變陳庭妮戴什麼像什麼

2019-07-18 16:44

洗臉越洗越爛？ 小心含這3種成分的洗面乳

2019-07-18 16:37

「Jo Malone園遊會」全台巡迴！挑戰童趣遊戲送化妝包

2019-07-18 16:37

肯德基再出奇招開賣中秋月餅 網笑：非常不務正業

2019-07-18 16:16

陳妍希把老公陳曉放一旁 只想跟楊丞琳同戴MIDO姊妹表

2019-07-18 16:12

飲料控快看！超商現做茶飲又一發 糖鼎「黑糖冬瓜檸檬」

2019-07-18 16:06

七夕、父親節連一拉一 桃園晶悅親子用餐打卡88折

2019-07-18 15:58

香草航空倒數回饋祭 單程機票688元起

2019-07-18 15:55

超級卡哇伊！40米巨大KAWS公仔現身富士山

2019-07-18 15:54

108資訊月「解密未來」將你的好設計讓全台灣看見！

2019-07-18 15:35

凱亞葛柏到底把包包背成了什麼樣子？連設計師王大仁都想為她改包款名稱

2019-07-18 15:34

酒痴別錯過！羽生伊知郎全副撲克牌威士忌 香港邦瀚斯8月拍賣

2019-07-18 15:04

蘿西杭亭頓全身都BV 讓CELINE粉鬧叛變

2019-07-18 14:40

暑假玩一「夏」！旅展、美食展雙展出擊

2019-07-18 14:23

風靡日本「夜店風拳擊館」b-monster首度登台！插旗信義區新光三越A9

2019-07-18 13:20

全台獨有基隆黃蠟石文化館啟用 珍貴收藏如地質教室

2019-07-18 12:27

不老天王劉德華怎麼穿都帥 訪談照拍得就像時尚大片！

2019-07-18 12:08

終於等到！歐洲斷貨的「蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI」聯名美妝台灣開賣資訊全曝光

2019-07-18 11:53

超商猛攻中元普渡商機！「超級乖乖」、金紙造型「大甲乾麵」拜拜超吸睛

2019-07-18 11:51

博物館變身冰果室 看台灣百年吃冰甜歷史

2019-07-18 11:31

老派收藏章 古早浪漫印心

2019-07-18 00:24
看更多

熱門文章

台北車站 翻牌式時刻表年底退役

2019-07-19 00:17

颱風放假就對了？封神或罵爆 關鍵是這4字

2019-07-19 09:00

颱風丹娜絲眼淚流成河 蘭嶼民眾問：能停班嗎？

2019-07-18 13:06

人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14

家庭醫師到宅照護啟動 衛福部：長照新服務不收費

2019-07-18 18:40

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

威力彩再摃！創40連摃紀錄下期頭獎上看12億元

2019-07-18 22:04

豪雨特報！ 吳德榮：今明兩天慎防致災性降雨

2019-07-19 07:25

每日星座運勢／摩羯愛情運魅力四射 事業明顯突破

2019-07-19 00:00

紅棗抗疲勞、抗憂鬱 紅棗水黃金比例這樣喝

2019-07-18 14:56

他嗆「工地很好怎不做」？ 過來人心酸揭：不做才是對的

2019-07-18 15:29

蘿西杭亭頓全身都BV 讓CELINE粉鬧叛變

2019-07-18 14:40

輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局傍晚5點30分解除海警

2019-07-18 16:46

香草航空倒數回饋祭 單程機票688元起

2019-07-18 15:55

開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由

2019-07-19 10:08

洗臉越洗越爛？ 小心含這3種成分的洗面乳

2019-07-18 16:37

埔里天空乍現「禪定坐佛」、火燒雲 原來跟颱風有關

2019-07-18 14:13

日本黑熊母帶子覓食跌進牧場飼料桶 糗變玉米吃到飽

2019-07-18 17:01

高雄陸軍官校爆流感群聚疫情 恐上百人遭感染

2019-07-18 13:14

他未婚無後…一張狗狗為主人穿喪服照 感動上萬人

2019-07-18 15:59

雨勢驚人3小時降110毫米 台南沿海將軍廣山里又淹了

2019-07-19 09:28

楊洋新造型短髮不得了 強蓋秦嵐吳謹言合體風采

2019-07-18 22:21

颱風天的珍珠泡麵引發眾怒 營養師：不健康食物集大成

2019-07-18 13:15

低壓北上 嘉義以南、台東 今恐豪雨

2019-07-19 00:14

要寄快捷到美國變好難 民眾花1小時放棄改寄包裹

2019-07-18 13:24

丹娜絲遠離 台南、高雄、屏東明防大雨

2019-07-18 16:58

長期打電腦 雙手關節竟提早老化變形

2019-07-18 13:40

是你中樂透嗎？ 台彩揭密「這4種面相」最容易中獎

2019-07-18 15:19

地球持續發燒中！ 賈新興：6月創下140年來最熱的紀錄

2019-07-19 09:43

肯德基再出奇招開賣中秋月餅 網笑：非常不務正業

2019-07-18 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top