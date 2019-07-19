聯合報68周年社慶 抽小蒙牛免費吃

2019-07-19 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



根據媒體調查，逾6成國人已跳脫年節聚餐吃火鍋的刻板模式，成為「想吃就吃」的日常料理選擇。聯合報68周年慶與小蒙牛頂級麻辣養生鍋合辦「好鍋品免費吃」活動，祭出買報抽獎及限時優惠好康，買愈多中獎機會愈大，把天后代言按摩椅帶回家。

活動小組表示，108年7月20日至108年8月10日購買「聯合報」或「聯合晚報」乙份(含)以上，掃描活動QRcode進入「聯合報line@」點擊「剪報好康」，登錄發票號碼及個人資料，即享有抽獎資格，中獎名單8月20日於「聯合報line@」公告。

參加「好鍋免費吃」再加碼抽按摩椅，獎項有Tokuyo按摩椅Mini玩美椅PLUS TC-292 (市價49,800元)兩台，將於兩檔社慶活動結束後抽出，中獎名單9月20日於「聯合報line@」公告。

活動期間同時舉辦「剪好康」活動；包含憑報版coupon券可享兩人同行折100元，及 4位大人消費憑券加贈市價500元30cm小蒙牛公仔一隻，使用期限都到108年12月31日截止。

主辦單位指出，小蒙牛香醇湯頭加入紅棗、枸杞、桂圓等草本植物精燉八小時熬煮，白湯香醇濃郁，紅湯麻辣不刺激，不沾醬即可吃到食材新鮮原味，另搭配芝麻醬，口感層次豐富 。