人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14 聯合新聞網 綜合報導



Costco貨架上一片滿滿都是「Angie's鹹甜爆米花」。圖擷自 Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

許多人習慣看電影配爆米花，影城也將爆米花視為重要的收入來源，但現在電影院爆米花似乎出現競爭對手。有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一張照片，只見貨架上一片的紫色，全是「Angie’s 鹹甜爆米花」，網友還說「自從吃了這款再也不想買電影院的爆米花！」

18日網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，寫著「內湖Costco被紫爆了！！」照片中的貨架上，有二分之一堆放著未拆封的「Angie’s 鹹甜爆米花」，還說自從吃了這款就不想買電影院的爆米花，下方也有網友留言看電影也會自帶一包，直言「超省錢的啊！」

「Angie’s鹹甜爆米花」的魅力是什麼？有網友就在留言區問：「沒買過好吃嗎？」得到的回覆包括「好吃！鹹甜鹹甜，口味不會太重」、「真的好好吃！」、「真的好吃又罪惡」。但也有網友不買帳，回覆「電影院的好吃很多耶」、「就是放冷掉的爆米花，沒有現做的好吃」。

有網友推測這一大片「紫爆」的爆米花牆，可能是上一次特價大拍賣時，有太多人反映買不到，而下個月起Costco又將推出新一波的優惠，網友因此戲稱「這些爆米花群應該是等著備戰吧！」