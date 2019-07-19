親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
輕颱丹娜絲遠離
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

京阿尼縱火案 20人死在頂樓階梯 嫌犯作案前到加油站買汽油

17歲少女猝死摩鐵 高大成依傷推論：生前恐遭施暴

中華電信MOD「Fun暑假專區」 陪孩子歡度快樂假期

2019-07-19 12:09聯合新聞網 聯合數位文創

分享
中華電信MOD「Fun暑假專區」強檔好片一波波，於活動期間舉辦多項活動，200萬看片金天天戳、迪士尼樂園機加酒大方送，中華電信就是要陪你一起Fun一夏！推出最受歡迎的「迪士尼」、「皮克斯」動畫與漫威英雄系列電影，讓您陪孩子一起歡度快樂假期。訂閱「最愛迪士尼」、「皮克斯動畫」內任一影片，再抽迪士尼樂園機加酒！

炎炎夏日讓迪士尼、皮克斯陪你Happy過暑假

炎炎夏日不想往外跑，就在家看電影吧！中華電信MOD「Fun暑假專區」為家長們準備包含迪士尼和皮克斯動畫與漫威英雄系列電影。「最愛迪士尼」包含《小飛象》、《阿拉丁》、《冰雪奇緣》、《小美人魚》、《獅子王1-3》、《無敵破壞王1-2》等風靡大朋友與小朋友的經典作品；「皮克斯動畫」則集結《玩具總動員1-3》、《超人特攻隊1-2》、《料理鼠王》、《怪獸電力公司》、《怪獸大學》、《天外奇蹟》、《閃電麥坤1-3》和漫威系列好片，陪孩子一起歡度漫漫假期，讓放假在家的小朋友樂趣無限！此外，只要在6/21-8/15期間訂閱「最愛迪士尼」與「皮克斯動畫」內任何一部影片，同時到MOD粉絲團參加活動，即有機會抽到迪士尼樂園機加酒！

MOD「Fun暑假專區」推免費體驗活動 優質內容豐富孩子的視野

中華電信MOD「Fun暑假專區」不但提供200萬看片金供客戶天天戳獎玩遊戲，更特別推出多項體驗活動，推出卡通199網羅近5000集動畫與兒童影片，提供5分鐘免費預覽，趁週年慶期間(7/31前)訂購享5.1折！紀實199首次開放免費體驗區，嚴選BBC Earth和Discovery等優質內容，豐富孩子的人文歷史與自然科學素養。免費卡通則放映人氣兒童節目與動畫,歡笑不斷最開心。英語城還提供優質英語教學，讓孩子們在輕鬆的環境中自然學習語言，和世界零距離。

觀賞路徑：首頁 > FUN暑假 (快速鍵991)

-------------------------------------------------------------------

MOD電影199柯南粉絲請注意!

由聯合數位文創主辦的「名偵探柯南 科學搜查展」首度海外巡回來到台北，目前正在科教館展出，歡迎大朋友小朋友前來體驗和柯南一起追查真兇、解開謎團的樂趣。

迪士尼動畫電影
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14

聯合報68周年社慶 抽小蒙牛免費吃

2019-07-19 11:35

鹽蔥雞排、肋眼牛排怎麼選？大戶屋3款新定食　還可抽300元優惠券

2019-07-19 00:50

蛋糕＋冰淇淋＋飲料＝180元！石壁家夏日午茶新組合　還有2款消暑冷麵

2019-07-18 23:55

麗寶樂園fun玩海陸空 馬拉灣戲水 「天空之夢」高空攬勝

2019-07-18 23:53

楊洋新造型短髮不得了 強蓋秦嵐吳謹言合體風采

2019-07-18 22:21

Lenovo夏日下殺！5折升級記憶體、硬碟 文書機萬元有找

2019-07-18 20:57

COFFEE LOVER’S PLANET一次推出6款新菜 帶來輕快的歐陸風格

2019-07-18 20:01

林口人口爆發成長 商場深耕家庭客討好小孩與毛孩

2019-07-18 19:05

洋溢威尼斯風情的藝術香水！VALMONT自創頂級香氛品牌來台開賣

2019-07-18 18:40

LV關心你的荷包！推出新表款能和包款配成套

2019-07-18 18:31

家務神隊友！惠而浦大容量瓦斯乾衣機 烘得快又省

2019-07-18 17:34

外食火鍋不怕胖！「美旗林」認證餐廳祭優惠 滿千送美國雪花牛

2019-07-18 17:27

向巴赫致敬！ 44鋼琴家挑戰全本

2019-07-18 17:14

出道「20年紀念穿搭」學起來 蔡依林醜小鴨女孩變天后

2019-07-18 17:09

泳衣外穿好性感！孫芸芸變身香奈兒復古辣妹

2019-07-18 16:55

珍奶之亂燒回台灣！ 五星飯店推珍珠料理

2019-07-18 16:54

跟團落伍了？4年成長3成 團客最愛去這些地方‧‧‧‧‧

2019-07-18 16:50

卡地亞第一個珠寶形象大使！百變陳庭妮戴什麼像什麼

2019-07-18 16:44

洗臉越洗越爛？ 小心含這3種成分的洗面乳

2019-07-18 16:37

「Jo Malone園遊會」全台巡迴！挑戰童趣遊戲送化妝包

2019-07-18 16:37

肯德基再出奇招開賣中秋月餅 網笑：非常不務正業

2019-07-18 16:16

陳妍希把老公陳曉放一旁 只想跟楊丞琳同戴MIDO姊妹表

2019-07-18 16:12

飲料控快看！超商現做茶飲又一發 糖鼎「黑糖冬瓜檸檬」

2019-07-18 16:06

七夕、父親節連一拉一 桃園晶悅親子用餐打卡88折

2019-07-18 15:58

香草航空倒數回饋祭 單程機票688元起

2019-07-18 15:55

超級卡哇伊！40米巨大KAWS公仔現身富士山

2019-07-18 15:54

108資訊月「解密未來」將你的好設計讓全台灣看見！

2019-07-18 15:35

凱亞葛柏到底把包包背成了什麼樣子？連設計師王大仁都想為她改包款名稱

2019-07-18 15:34

酒痴別錯過！羽生伊知郎全副撲克牌威士忌 香港邦瀚斯8月拍賣

2019-07-18 15:04

蘿西杭亭頓全身都BV 讓CELINE粉鬧叛變

2019-07-18 14:40

暑假玩一「夏」！旅展、美食展雙展出擊

2019-07-18 14:23

風靡日本「夜店風拳擊館」b-monster首度登台！插旗信義區新光三越A9

2019-07-18 13:20

全台獨有基隆黃蠟石文化館啟用 珍貴收藏如地質教室

2019-07-18 12:27

不老天王劉德華怎麼穿都帥 訪談照拍得就像時尚大片！

2019-07-18 12:08

終於等到！歐洲斷貨的「蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI」聯名美妝台灣開賣資訊全曝光

2019-07-18 11:53

超商猛攻中元普渡商機！「超級乖乖」、金紙造型「大甲乾麵」拜拜超吸睛

2019-07-18 11:51

博物館變身冰果室 看台灣百年吃冰甜歷史

2019-07-18 11:31

老派收藏章 古早浪漫印心

2019-07-18 00:24
看更多

熱門文章

台北車站 翻牌式時刻表年底退役

2019-07-19 00:17

颱風放假就對了？封神或罵爆 關鍵是這4字

2019-07-19 09:00

颱風丹娜絲眼淚流成河 蘭嶼民眾問：能停班嗎？

2019-07-18 13:06

人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14

家庭醫師到宅照護啟動 衛福部：長照新服務不收費

2019-07-18 18:40

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

威力彩再摃！創40連摃紀錄下期頭獎上看12億元

2019-07-18 22:04

豪雨特報！ 吳德榮：今明兩天慎防致災性降雨

2019-07-19 07:25

每日星座運勢／摩羯愛情運魅力四射 事業明顯突破

2019-07-19 00:00

紅棗抗疲勞、抗憂鬱 紅棗水黃金比例這樣喝

2019-07-18 14:56

他嗆「工地很好怎不做」？ 過來人心酸揭：不做才是對的

2019-07-18 15:29

蘿西杭亭頓全身都BV 讓CELINE粉鬧叛變

2019-07-18 14:40

輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局傍晚5點30分解除海警

2019-07-18 16:46

香草航空倒數回饋祭 單程機票688元起

2019-07-18 15:55

開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由

2019-07-19 10:08

洗臉越洗越爛？ 小心含這3種成分的洗面乳

2019-07-18 16:37

埔里天空乍現「禪定坐佛」、火燒雲 原來跟颱風有關

2019-07-18 14:13

日本黑熊母帶子覓食跌進牧場飼料桶 糗變玉米吃到飽

2019-07-18 17:01

高雄陸軍官校爆流感群聚疫情 恐上百人遭感染

2019-07-18 13:14

他未婚無後…一張狗狗為主人穿喪服照 感動上萬人

2019-07-18 15:59

雨勢驚人3小時降110毫米 台南沿海將軍廣山里又淹了

2019-07-19 09:28

楊洋新造型短髮不得了 強蓋秦嵐吳謹言合體風采

2019-07-18 22:21

颱風天的珍珠泡麵引發眾怒 營養師：不健康食物集大成

2019-07-18 13:15

低壓北上 嘉義以南、台東 今恐豪雨

2019-07-19 00:14

要寄快捷到美國變好難 民眾花1小時放棄改寄包裹

2019-07-18 13:24

丹娜絲遠離 台南、高雄、屏東明防大雨

2019-07-18 16:58

長期打電腦 雙手關節竟提早老化變形

2019-07-18 13:40

是你中樂透嗎？ 台彩揭密「這4種面相」最容易中獎

2019-07-18 15:19

肯德基再出奇招開賣中秋月餅 網笑：非常不務正業

2019-07-18 16:16

地球持續發燒中！ 賈新興：6月創下140年來最熱的紀錄

2019-07-19 09:43

丹娜絲走了 台東遊客都回來了

2019-07-18 14:33

秋行軍蟲疫情擴大 台南首度在草皮發現幼蟲

2019-07-18 19:20

凱亞葛柏到底把包包背成了什麼樣子？連設計師王大仁都想為她改包款名稱

2019-07-18 15:34

彭啟明：南海低壓北上擦邊南台灣 午後到周六嚴防雨勢

2019-07-19 08:18

今年上半年彩券億元中獎人 面相大公開！

2019-07-18 14:26

秋行軍蟲侵台南草皮！玉米田外 全國首例

2019-07-19 00:09

WHO啟動伊波拉全球緊急狀態 我國維持第二級警示

2019-07-18 15:08

丹娜絲遠離 最快今晚8點30分解除海警

2019-07-18 16:05

衛生紙擦蓮霧皮竟褪色 食藥署：係天然A

2019-07-18 19:21

陸軍官校爆發類流感群聚 109人中獎

2019-07-18 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top