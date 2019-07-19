中華電信MOD「Fun暑假專區」 陪孩子歡度快樂假期

2019-07-19 12:09 聯合新聞網 聯合數位文創



分享 facebook 中華電信MOD「Fun暑假專區」強檔好片一波波，於活動期間舉辦多項活動，200萬看片金天天戳、迪士尼樂園機加酒大方送，中華電信就是要陪你一起Fun一夏！推出最受歡迎的「迪士尼」、「皮克斯」動畫與漫威英雄系列電影，讓您陪孩子一起歡度快樂假期。訂閱「最愛迪士尼」、「皮克斯動畫」內任一影片，再抽迪士尼樂園機加酒！

炎炎夏日讓迪士尼、皮克斯陪你Happy過暑假

炎炎夏日不想往外跑，就在家看電影吧！中華電信MOD「Fun暑假專區」為家長們準備包含迪士尼和皮克斯動畫與漫威英雄系列電影。「最愛迪士尼」包含《小飛象》、《阿拉丁》、《冰雪奇緣》、《小美人魚》、《獅子王1-3》、《無敵破壞王1-2》等風靡大朋友與小朋友的經典作品；「皮克斯動畫」則集結《玩具總動員1-3》、《超人特攻隊1-2》、《料理鼠王》、《怪獸電力公司》、《怪獸大學》、《天外奇蹟》、《閃電麥坤1-3》和漫威系列好片，陪孩子一起歡度漫漫假期，讓放假在家的小朋友樂趣無限！此外，只要在6/21-8/15期間訂閱「最愛迪士尼」與「皮克斯動畫」內任何一部影片，同時到MOD粉絲團參加活動，即有機會抽到迪士尼樂園機加酒！

MOD「Fun暑假專區」推免費體驗活動 優質內容豐富孩子的視野

中華電信MOD「Fun暑假專區」不但提供200萬看片金供客戶天天戳獎玩遊戲，更特別推出多項體驗活動，推出卡通199網羅近5000集動畫與兒童影片，提供5分鐘免費預覽，趁週年慶期間(7/31前)訂購享5.1折！紀實199首次開放免費體驗區，嚴選BBC Earth和Discovery等優質內容，豐富孩子的人文歷史與自然科學素養。免費卡通則放映人氣兒童節目與動畫,歡笑不斷最開心。英語城還提供優質英語教學，讓孩子們在輕鬆的環境中自然學習語言，和世界零距離。

觀賞路徑：首頁 > FUN暑假 (快速鍵991)

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MOD電影199柯南粉絲請注意!

由聯合數位文創主辦的「名偵探柯南 科學搜查展」首度海外巡回來到台北，目前正在科教館展出，歡迎大朋友小朋友前來體驗和柯南一起追查真兇、解開謎團的樂趣。