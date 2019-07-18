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Lenovo夏日下殺！5折升級記憶體、硬碟 文書機萬元有找

2019-07-18 20:57聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

趁著暑假促銷季，不管是電競玩家、學生族群，還是想替工作機升級，都是最佳時機！Lenovo祭出一系列夏日最強升級方案，即日起至自7月31日止，全館ThinkPad筆電記憶體、硬碟升級下殺5折優惠；針對電競玩家更推出新世代電競筆電8.5折破盤價，且只需1元即可升級GTX1650獨立顯卡，超殺價格不容錯過。

除了硬體升級方案，Lenovo也同步推出多款熱賣機種優惠，包括：電競筆電Legion Y540限時心動價34,999元，還可加購升級RTX2060獨顯；兼顧操作舒適性與便攜性的14吋商務機ThinkPad T480，限時驚爆價24,999元；還有經典小黑系列商務筆電ThinkPad X280，頂蓋採用鎂合金與碳纖維複合材質，僅1.16公斤的輕薄機身，除了官網5折升級16GB RAM優惠，更推出絕版超低價26,999元，限量100台，千萬別錯過史上最超值的ThinkPad X系列筆電。

另外，Lenovo也於直營體驗店同步推出2款門市專屬文書機萬元有找超心動優惠，IdeaPad S145只需要8,990元（原價16,900元），省下將近八千元，IdeaPad 330也只需8,990元（原價13,900元），快到門市搶優惠。

Lenovo ThinkPad X280絕版超低價26,999元，限量100台。...
Lenovo ThinkPad X280絕版超低價26,999元，限量100台。圖／Lenovo提供
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效能強勁、極度輕薄的Legion Y540電競筆電，限時心動價34,999元，玩...
效能強勁、極度輕薄的Legion Y540電競筆電，限時心動價34,999元，玩家輕鬆入手。圖／Lenovo提供
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Lenovo ThinkPad T480具備人體工學背光功能鍵盤，低光源環境也能...
Lenovo ThinkPad T480具備人體工學背光功能鍵盤，低光源環境也能順利進行工作。圖／Lenovo提供
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