COFFEE LOVER’S PLANET一次推出6款新菜 帶來輕快的歐陸風格

2019-07-18 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



日本UCC旗下咖啡品牌COFFEE LOVER’S PLANET自2016年進駐SOGO敦化館後，成為東區人下午茶聚會的熱門店，不論平日、假日人氣都很好，開幕至今近3年，首度推出新菜單。觀察到主力客層以都會女性為主，喜愛健康食材，由日本主廚特別為台灣客層研發，以法國、北歐的傳統輕食，加入北非小米、藜麥等，新推出6款輕食中，有4款鹹食、2款甜食，豐富店內的鹹食品項。回到品牌的咖啡專業，每到餐點都有推薦最適合的咖啡，讓客人品嘗到精品咖啡與美味輕食搭配後的加乘美味。

這次推出新菜單兩大系列之一的丹麥式三明治，採用的裸麥麵包是最傳統的基底，麵團經過發酵充滿麥香，丹麥式三明治的餡料是外露的，注入不同蔬果材料，同時為帶來視覺和味覺的享受。

另一系列的PASCADE則是來自法國奧弗涅的地方家常料理，是一種由雞蛋和麵粉與牛奶混合之後烤製而成類似厚燒可麗餅的餅皮，質地鬆脆、酥香微甜。形狀像碗狀，添加滿滿的蔬食與清爽食材。