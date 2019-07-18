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林口人口爆發成長 商場深耕家庭客討好小孩與毛孩

2019-07-18 19:05聯合報 記者江佩君╱即時報導

隨著機場捷運通車、生活機能發展更完整的帶動下，林口的人口成長速度在新北市中名列前矛，同時也是最年輕的區域。看好在地家庭客需求，開幕兩年的Global Mall林口A9積極改裝，除了餐飲聚客，更著重娛樂休閒及生活體驗。MITSUI OUTLET PARK林口則針對暑期平日推出多項優惠，8/6前每周二限定餐飲買一送一，還有最受小朋友歡迎的「小小職人體驗教室」。

Global Mall環球購物中心指出，今年遷入林口數超過2,200人，更有許多年輕小家庭移入，平均年齡僅38歲，遠低於新北平均42歲，截至今年6月，林口整體人口數已超過11萬，相較10年前的7.5萬人，成長了近50%。

於是，Global Mall林口A9繼「美廉社」、「談談越」新越式美食7月開幕後，4樓現在也全新改裝為「叢林探索樂園」，有以恐龍探索為主題、占地超過百坪的「奇幻島恐龍叢林樂園」，打造四大遊樂設施「繩網迷宮」、「蹦床跳跳樂」、「考古沙坑」和「手作遊戲區」。歡慶開幕，7月31日前購票享優惠，一次購買4張原價1,996元，優惠價1,497元。

還有百貨商場最大、占地近200坪的「早點名露營生活館」旗艦店，集結上萬品項露營用品。以及從網路起家首度進軍北部百貨的「毛孩鮮食館」，除了以不需冷藏，開封即食的鮮食包最受歡迎外，還以仿真概念製作「寵物港式飲茶」。從室內遊樂探索、戶外露營、平日生活補給，一滿足家有小孩及毛小孩的家庭客。

林口三井OUTLET，8/11前集結多家品牌加碼折扣優惠，8/6前每周二還有限定餐飲買一送一，持永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡，年底前於特選餐飲品牌平日單筆消費滿2,000元即贈200元刷卡金。

另外，林口三井OUTLET 8/8前每周周一到周四還有高人氣的「小小職人體驗教室」， 從服務台客服、誠品書店或麗嬰房的小小店長、Starbucks的小小咖啡師，超多有趣的職業體驗讓小朋友參加。7/20、8/3再加碼每次報名一開跑就秒殺的小小農夫體驗營。

「毛孩鮮食館」推出寵物港式飲茶，原價399元，優惠價314元。圖／Global ...
「毛孩鮮食館」推出寵物港式飲茶，原價399元，優惠價314元。圖／Global Mall提供
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林口三井OUTLET的「小小職人體驗教室」相當受到家長與小朋友歡迎。圖／三井OU...
林口三井OUTLET的「小小職人體驗教室」相當受到家長與小朋友歡迎。圖／三井OUTLET提供
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林口三井OUTLET的「小小職人體驗教室」相當受到家長與小朋友歡迎。圖／摘自Mi...
林口三井OUTLET的「小小職人體驗教室」相當受到家長與小朋友歡迎。圖／摘自Mitsui Outlet Park林口粉絲團
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林口三井OUTLET 9/1前於中央廣場推出充滿夏日感的「結緣風鈴」。圖／摘自M...
林口三井OUTLET 9/1前於中央廣場推出充滿夏日感的「結緣風鈴」。圖／摘自Mitsui Outlet Park林口粉絲團
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Global Mall林口A9引進「奇幻島恐龍叢林樂園」，繩網迷宮有多樣攀爬關卡...
Global Mall林口A9引進「奇幻島恐龍叢林樂園」，繩網迷宮有多樣攀爬關卡、溜滑梯及大型球池。圖／Global Mall提供
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「毛孩鮮食館」推出寵物也能吃的「法式馬卡龍圈圈蛋糕」，原價399元，優惠價359...
「毛孩鮮食館」推出寵物也能吃的「法式馬卡龍圈圈蛋糕」，原價399元，優惠價359元。圖／Global Mall提供
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