林口人口爆發成長 商場深耕家庭客討好小孩與毛孩

2019-07-18 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



隨著機場捷運通車、生活機能發展更完整的帶動下，林口的人口成長速度在新北市中名列前矛，同時也是最年輕的區域。看好在地家庭客需求，開幕兩年的Global Mall林口A9積極改裝，除了餐飲聚客，更著重娛樂休閒及生活體驗。MITSUI OUTLET PARK林口則針對暑期平日推出多項優惠，8/6前每周二限定餐飲買一送一，還有最受小朋友歡迎的「小小職人體驗教室」。

Global Mall環球購物中心指出，今年遷入林口數超過2,200人，更有許多年輕小家庭移入，平均年齡僅38歲，遠低於新北平均42歲，截至今年6月，林口整體人口數已超過11萬，相較10年前的7.5萬人，成長了近50%。

於是，Global Mall林口A9繼「美廉社」、「談談越」新越式美食7月開幕後，4樓現在也全新改裝為「叢林探索樂園」，有以恐龍探索為主題、占地超過百坪的「奇幻島恐龍叢林樂園」，打造四大遊樂設施「繩網迷宮」、「蹦床跳跳樂」、「考古沙坑」和「手作遊戲區」。歡慶開幕，7月31日前購票享優惠，一次購買4張原價1,996元，優惠價1,497元。

還有百貨商場最大、占地近200坪的「早點名露營生活館」旗艦店，集結上萬品項露營用品。以及從網路起家首度進軍北部百貨的「毛孩鮮食館」，除了以不需冷藏，開封即食的鮮食包最受歡迎外，還以仿真概念製作「寵物港式飲茶」。從室內遊樂探索、戶外露營、平日生活補給，一滿足家有小孩及毛小孩的家庭客。

林口三井OUTLET，8/11前集結多家品牌加碼折扣優惠，8/6前每周二還有限定餐飲買一送一，持永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡，年底前於特選餐飲品牌平日單筆消費滿2,000元即贈200元刷卡金。