洋溢威尼斯風情的藝術香水!VALMONT自創頂級香氛品牌來台開賣

2019-07-18 聯合報 記者 陳立儀



趕在七夕情人節前夕,瑞士頂級保養品牌VALMONT第一個自創香氛品牌STORIE VENEZIANE BY VALMONT正式登台開賣,由品牌執行長Sophie Guillon與總裁Didier Guillon夫妻檔聯手打造,從瓶身設計到調配香氣的靈感都全來自浪漫水都威尼斯,以義大利皮革與Murano Glass穆拉諾玻璃工藝手工訂製的香水瓶更像是精緻的藝術品。

向來迷戀精湛工藝的Sophie首次跟丈夫Didier旅行的城市就是威尼斯,熱情的她立刻愛上這個城市,直呼想住在那裡,Didier體驗到威尼斯神秘面具下令人著迷的樣貌,更認為威尼斯是藝術瑰寶的中心點。

STORIE VENEZIANE BY VALMONT香精系列的5款香氣,訴說著威尼斯5個街區的故事,50ml香精的瓶身包裹著柔軟的義大利小羊皮革,100ml香精由Didier與玻璃工藝大師Leonardo Cimolin共同設計,彩色透亮的玻璃面具就像威尼斯的神秘面紗,點綴著貴氣金屬質感的香水瓶,向威尼斯著名的穆拉諾玻璃(Murano Glass)製品致敬,每一款都是手工打造,瓶蓋同樣以義大利小羊皮革馬鞍縫合包裹。

台灣目前上市的3款STORIE VENEZIANE BY VALMONT香精包括綠色瓶身的「VERDE ERBA I晨熙朝露」、紫色瓶身的「ALESSANDRITE I前世今生」、藍色瓶身的「BLU COBALTO I情定水都」,50ml售價9,900元、100ml售價13,800元;另有紅色瓶身的「ROSSO I聖殿玫瑰」、橘色瓶身的「GAGGIA MEDIO I情慾癡迷」兩款台灣暫未上市。