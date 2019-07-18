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洋溢威尼斯風情的藝術香水！VALMONT自創頂級香氛品牌來台開賣

2019-07-18 18:40聯合報 記者陳立儀╱即時報導

趕在七夕情人節前夕，瑞士頂級保養品牌VALMONT第一個自創香氛品牌STORIE VENEZIANE BY VALMONT正式登台開賣，由品牌執行長Sophie Guillon與總裁Didier Guillon夫妻檔聯手打造，從瓶身設計到調配香氣的靈感都全來自浪漫水都威尼斯，以義大利皮革與Murano Glass穆拉諾玻璃工藝手工訂製的香水瓶更像是精緻的藝術品。

向來迷戀精湛工藝的Sophie首次跟丈夫Didier旅行的城市就是威尼斯，熱情的她立刻愛上這個城市，直呼想住在那裡，Didier體驗到威尼斯神秘面具下令人著迷的樣貌，更認為威尼斯是藝術瑰寶的中心點。

STORIE VENEZIANE BY VALMONT香精系列的5款香氣，訴說著威尼斯5個街區的故事，50ml香精的瓶身包裹著柔軟的義大利小羊皮革，100ml香精由Didier與玻璃工藝大師Leonardo Cimolin共同設計，彩色透亮的玻璃面具就像威尼斯的神秘面紗，點綴著貴氣金屬質感的香水瓶，向威尼斯著名的穆拉諾玻璃（Murano Glass）製品致敬，每一款都是手工打造，瓶蓋同樣以義大利小羊皮革馬鞍縫合包裹。

台灣目前上市的3款STORIE VENEZIANE BY VALMONT香精包括綠色瓶身的「VERDE ERBA I晨熙朝露」、紫色瓶身的「ALESSANDRITE I前世今生」、藍色瓶身的「BLU COBALTO I情定水都」，50ml售價9,900元、100ml售價13,800元；另有紅色瓶身的「ROSSO I聖殿玫瑰」、橘色瓶身的「GAGGIA MEDIO I情慾癡迷」兩款台灣暫未上市。

除了台灣之外，STORIE VENEZIANE BY VALMONT香精已在義大利、俄羅斯、杜拜、日本、香港等地開賣，其中草本花香調的「VERDE ERBA I晨熙朝露」是全球最熱銷款，以位於威尼斯最東端的Pontile Sant’Elena聖艾倫娜碼頭為靈感，前調的丁香花、中調的紙沙草、後調的香草組合成細緻清新的香氣，宛如第一道曙光般令人眼睛一亮；乙醛花香調的「ALESSANDRITE I前世今生」詮釋著共融傳統與現代美學的L‘Arsenale阿森納，是義大利雙年展的標誌性場區，前調的佛手柑、中調的茉莉、後調的醛香花，象徵女性對美麗的永恆渴望；「BLU COBALTO I情定水都」則是男女皆宜的東方美食香調，代表著純正巴洛克風格建築的Campo San Moisè聖梅瑟堂區，前調的廣藿香、中調的可可豆、後調的苦樹脂香酣，藉由香調展現奢華的享樂主義。

STORIE VENEZIANE BY VALMONT 100ml香精以手工打造...
STORIE VENEZIANE BY VALMONT 100ml香精以手工打造的彩色玻璃面具搭配金屬質感香水瓶、義大利小羊皮革瓶蓋，像是精緻的藝術品。圖／VALMONT提供
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瑞士頂級保養品牌VALMONT第一個自創香氛品牌STORIE VENEZIANE...
瑞士頂級保養品牌VALMONT第一個自創香氛品牌STORIE VENEZIANE BY VALMONT正式登台開賣，50ml香精瓶身包裹著柔軟的義大利小羊皮革。圖／VALMONT提供
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STORIE VENEZIANE BY VALMONT 100ml香精以手工打造...
STORIE VENEZIANE BY VALMONT 100ml香精以手工打造的彩色玻璃面具搭配金屬質感香水瓶、義大利小羊皮革瓶蓋，像是精緻的藝術品。圖／VALMONT提供
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STORIE VENEZIANE BY VALMONT「ALESSANDRITE...
STORIE VENEZIANE BY VALMONT「ALESSANDRITE I前世今生」的乙醛花香調細緻而有深度，100ml售價13,800元。圖／VALMONT提供
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STORIE VENEZIANE BY VALMONT「VERDE ERBA I...
STORIE VENEZIANE BY VALMONT「VERDE ERBA I晨熙朝露」是全球最熱銷的香氣，100ml售價13,800元。圖／VALMONT提供
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STORIE VENEZIANE BY VALMONT「BLU COBALTO ...
STORIE VENEZIANE BY VALMONT「BLU COBALTO I情定水都」是中性的東方美食香調，100ml售價13,800元。圖／VALMONT提供
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