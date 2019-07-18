LV關心你的荷包！推出新表款能和包款配成套

2019-07-18 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在現任男裝設計師Virgil Abloh的執掌下，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的男裝，益發時髦並向街頭流行靠攏，因此連新款腕表也隨之改頭換面，延續了服飾流行元素。同樣的手法，也能在Versace的新表款可見到，不論是男、女表都帶有首席創意長Donatella Versace的個人特色。

LV在這季推出全新Tambour Slim Rainbow腕表，其設計靈感源自品牌2019秋冬系列男裝中的一款旅行袋，在黑色皮革上，裝飾了橫跨包款的漸層彩虹X型幾何圖案。新表款便以同樣的概念，重現於表盤的設計，由自家La Fabrique du Temps製表工坊的工匠運用轉印方法手工製作。利用鍍矽橡膠印，將顏料轉印至表盤，整個作業必須逐色進行手工繪製，才能創造適合所有種類的形狀與設計的精準效果。需以42層顏料層層堆疊後，進行42小時100度高溫乾燥，方可完成，忠實的呈現皮件設計概念。