外食火鍋不怕胖！「美旗林」認證餐廳祭優惠 滿千送美國雪花牛

2019-07-18 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



許多民眾即使夏天也喜歡吃火鍋，美國肉類出口協會推廣「Diamond Plus Precious 百味美牛」認證，推薦擁有優質美國牛肉美味的「美旗林」餐廳冷藏肉專門鍋無敵、樂崎火鍋，提供消費者參考。同時，建議吃火鍋要「二要二不要」，就能避免肥肉上身。

看準消費者夏天也愛吃火鍋商機，美國肉類出口協會推廣「Diamond Plus Precious 百味美牛」認證，推薦冷藏肉專門鍋無敵、樂崎火鍋等2家「美旗林」餐廳。其中，鍋無敵店內強調所使用的牛肉皆是高級美國冷藏肉，包括美國冷藏Choice等級牛腹肉、美國冷藏PRIME等級去骨牛小排等，湯頭加入天然食材熬煮，嘗起來相當鮮甜。迎接暑假到來，即日起到8月31日間，鍋無敵中壢店推出暑假平日中午第二份半價活動。

號稱是高CP值、排隊都要吃得火鍋店樂崎火鍋，店內最受歡迎的肉品是美國牛肉，即使不做促銷活動，仍能長居排行榜第一。店內美國牛肉以冷藏等級經過乾式或濕式熟成販售，包含Choice牛小排、Prime翼板以及Prime肋眼等，提供消費者選擇。同時，餐廳祭出優惠活動，生日當月到店內消費，當桌滿千元送美國雪花牛肉。