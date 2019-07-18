外食火鍋不怕胖！「美旗林」認證餐廳祭優惠 滿千送美國雪花牛
許多民眾即使夏天也喜歡吃火鍋，美國肉類出口協會推廣「Diamond Plus Precious 百味美牛」認證，推薦擁有優質美國牛肉美味的「美旗林」餐廳冷藏肉專門鍋無敵、樂崎火鍋，提供消費者參考。同時，建議吃火鍋要「二要二不要」，就能避免肥肉上身。
看準消費者夏天也愛吃火鍋商機，美國肉類出口協會推廣「Diamond Plus Precious 百味美牛」認證，推薦冷藏肉專門鍋無敵、樂崎火鍋等2家「美旗林」餐廳。其中，鍋無敵店內強調所使用的牛肉皆是高級美國冷藏肉，包括美國冷藏Choice等級牛腹肉、美國冷藏PRIME等級去骨牛小排等，湯頭加入天然食材熬煮，嘗起來相當鮮甜。迎接暑假到來，即日起到8月31日間，鍋無敵中壢店推出暑假平日中午第二份半價活動。
號稱是高CP值、排隊都要吃得火鍋店樂崎火鍋，店內最受歡迎的肉品是美國牛肉，即使不做促銷活動，仍能長居排行榜第一。店內美國牛肉以冷藏等級經過乾式或濕式熟成販售，包含Choice牛小排、Prime翼板以及Prime肋眼等，提供消費者選擇。同時，餐廳祭出優惠活動，生日當月到店內消費，當桌滿千元送美國雪花牛肉。
此外，美國肉類出口協會表示，喜歡吃火鍋只要把握二要二不要步驟，包含「1要：選對肉品、多吃蔬菜」；「2要：清湯、昆布、番茄湯為主要選擇」選用清湯或蔬菜鍋底，濾掉湯上浮油，若減重期間喝湯，要在涮肉之前喝才避免吃進油，並避免湯頭太鹹造成水腫；「1不：不沾醬料，卡洛里少一半」，像是芝麻醬或沙茶醬等都是高熱量飲食的幫兇，在享用瘦身火鍋時，最好不沾醬料；「2不：跟含糖飲料說bye bye」，吃完火鍋後請多喝點水，或是選擇綠茶、水或是無糖飲料。
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