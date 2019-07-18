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向巴赫致敬！ 44鋼琴家挑戰全本

2019-07-18 17:14台灣醒報 記者張元融╱台北報導

台灣20餘位老、中、青三代鋼琴家於18日出席「向巴赫致敬鋼琴全本作品系列音樂會」...
台灣20餘位老、中、青三代鋼琴家於18日出席「向巴赫致敬鋼琴全本作品系列音樂會」記者會。（photo by張元融／台灣醒報）
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3B全本又一挑戰！葉綠娜、魏樂富共同策劃，「向巴赫致敬」鋼琴全本作品音樂會，集結44位鋼琴家，全本演出巴赫除了管風琴與改編作品外的全數鍵盤樂器作品。鋼琴家葉綠娜表示，這是空前創舉，也是繼2014年貝多芬35首全集與2017布拉姆斯系列音樂會後，致敬三大作曲家巨擘的一大挑戰。

全本涵蓋一生創作

「每次演出「全本」都有一種很補的感覺！」鋼琴家葉綠娜表示，巴赫作品分為宗教與世俗兩大類，而這次演奏採用全鋼琴呈現，屬於世俗的非宗教音樂。她說，繼貝多芬全集後，這次巴赫全本演出，將他一生的創作軌跡都包含在內，從7月28日巴赫逝世這個別具意義的日子起演出第一場，共12場，向巴赫致敬。

葉綠娜表示，首場演出的「創意曲、小前奏、賦格」是巴赫教導學生們的樂曲，巴赫曾在他們面前寫曲，讓徒弟們看見創作的過程。她還說，巴赫視自己的藝術為宗教，在他的兩冊平均律裡，感受每個在平均頻率中調性所持的靈魂，讓我們聽見他對聲音藝術的虔敬之心，為後世寫下不朽的典範。

聽完巴赫一生作曲

葉綠娜的丈夫、德裔的魏樂富在致詞開頭，從西裝裡亮出他的中華民國身分證，俏皮說：「我現在是台灣人了，所以我要用『英文』致詞。」引得台下老中青三代鋼琴家哄堂大笑。他表示，現代鋼琴家聚在一起鑽研音樂，與演出巴赫作品同等重要，「因為巴赫當時寫曲時也是靠討論，所以我要大家12場都來！」

「聽完了巴赫一生的作曲後，你會發現自己從來不認識巴哈！」台北藝術大學音樂系教授魏樂富表示，他早先聽完「貝多芬35首鋼琴鳴奏曲全集」後，才切身地感受到作曲家的偉大，就如同你從另一個面相(perspective)觀看七星山，會領略到全然不同的風景。

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