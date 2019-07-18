跟團落伍了？4年成長3成 團客最愛去這些地方‧‧‧‧‧

2019-07-18 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



自由行旅客不斷攀升，出國旅遊自助旅行的比例已達7成，但是否也代表著越來越少人選擇跟團旅遊？根據易遊網跟團平台的銷售數據顯示，近4年跟團人數平均有近三成的成長，會想參團旅遊的主要原因，除了不用自行規劃行程外，調查發現，許多旅客當帶家人出遊的需求時，選擇跟團的意願最高。

什麼樣的族群喜歡跟團？易遊網的客群分析以及調查統計，帶父母出國的孝親旅遊最多，佔43%，其次是親子旅遊，佔22%，主要考量是跟團有領隊導遊隨團，更能便於照顧家人，也比較能一起享受旅行。而佔比第三則是與伴侶出遊，以中高齡夫妻旅客或蜜月新人為多。

在旅遊地點的選擇上，孝親和親子旅遊皆偏好選擇東北亞為多，以日本為大宗，其次為東南亞。

在旅遊型態方面，孝親旅遊有近三成民眾會選擇以自然景觀為主的行程，以日本為例，二、三線城市旅遊就逐漸受到青睞；而近年遊輪旅行盛行，不少旅客認為，搭遊輪出遊免去舟車勞頓的辛勞，還能享受船上設施，對父母來說是相對輕鬆的旅行方式，因此有20.3%的民眾，孝親旅遊會選擇遊輪旅行。佔比第三以人文藝術相關的行程為主(16.3%)，如歐洲地區參觀古城、博物館、遺跡等行程就相當受歡迎。

親子旅遊部分，主題樂園類型佔30.4%最多，因此像東京、大阪、馬新、香港有知名樂園的旅遊地，都是親子旅遊的熱門選擇。此外，許多爸媽也非常喜愛為小朋友安排戲水行程，選擇海島度假的旅遊型態佔17.1%。第三則是都市旅行，佔16.8%，像是東北亞、東南亞國家的一線城市較受歡迎，其中韓國團費相對便宜，對於預算有限的爸媽來說，CP值最高。

此外，根據易遊網2018銷售數據統計，跟團熱門目的地依然是日本為國人的最愛，人數佔比以42.4%居冠，除東京、大阪、北海道的出團量最大外，近年因日本二、三線城市新增許多航點，也帶動日本二、三線城市的旅遊熱潮。排名第二為韓國，以首爾旅遊為多，不過去年開始，釜山旅遊熱度開始攀升，買氣成長相當迅速。長程部份則以歐洲地區最為熱門，且旅客偏好選擇雙國以上的行程更勝單國，又以西歐、南歐參團人數為多。

除了熱門目的地外，近兩年成長較明顯的新興潛力旅遊地，預期未來熱度仍持續延燒，包含有越南峴港，被評選為「人生必去50個地方之一」，加上有直飛航班，吸引不少旅客前往；土耳其自2016年可申請免費電子簽證，以及稀有特色景點如卡帕多奇亞、棉堡的高討論度，帶動旅遊嚮往；歐洲則是選擇奧捷旅遊的民眾越來越多，除了像是最新漫威電影《蜘蛛人：離家日》、韓綜《花漾爺爺》等影劇話題的炒熱外，奧捷旅費也較其他歐洲地區來得便宜，增加旅客造訪意願。