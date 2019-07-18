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輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局17點30分解除海警

卡地亞第一個珠寶形象大使！百變陳庭妮戴什麼像什麼

2019-07-18 16:44聯合報 記者孫曼╱即時報導

來自巴黎的頂級珠寶腕表品牌卡地亞（CARTIER）是精品界的指摽品牌。旗下設計風格鮮明、辨識度高的作品，自1847年創立以來膾炙人口：1924年Trinity三環戒指誕生、1949年美洲豹珠寶開始引領風潮、1970年代見證了LOVE和Juste un Clou化平凡為不朽，而2019年則迎來融合經典但又跳脫框架的Clash de Cartier… 這些代表性的作品各自演繹了時代的美學，至今隨時代的演變成為卡地亞品牌的標誌。長期與卡地亞合作培養出深厚默契的女星陳庭妮，以百變摩登的樣貌、甜美又率真的個性，成為卡地亞自1994年進駐台灣以來的第一個珠寶形象大使，並一口氣拍攝了4段短片，演繹4個不同系列的卡地亞珠寶經典。

陳庭妮自人生18歲時因為自己添購卡地亞的Trinity三環戒指，而開始與卡地亞結下不解之緣，之後更陸續添購了以螺絲紋為經典標誌的LOVE手環、Juste un Clou釘子手環等作品，本身就是卡地亞的忠實粉絲。陳庭妮在受訪時曾經表示，不論自己演出什麼樣角色，下了戲、戴上自己的珠寶是恢復「陳庭妮」身份的一種儀式，這些珠寶都是她用來彰顯自我個性和風格的重要物件。

長相甜美，但個性獨立、率真的她，演繹起全新的Clash de Cartier系列的對比衝突也很順理成章。而卡地亞最具代表性的動物美洲豹「姿態多變、能靜能動，」也是她所欣賞的。不過當陳庭妮配戴起卡地亞經典的鑽石珠寶，倒是散發個性化的女人味與摩登感。品牌表示，之所以會挑中陳庭妮擔任形象大使，不僅展現珠寶年輕的風貌，本身特質相契合、以及本人對卡地亞珠寶的真誠喜愛才是最大原因。

Cartier Destinée系列梨形切割鑽石戒指，主石2-2.50克拉，4...
Cartier Destinée系列梨形切割鑽石戒指，主石2-2.50克拉，492萬元起。圖／卡地亞提供
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Panthère de Cartier美洲豹系列鑲鑽流蘇戒指，42萬1,000元。圖／卡地亞提供
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卡地亞珠寶形象大使陳庭妮展現美洲豹的多變風貌。圖／卡地亞提供
卡地亞珠寶形象大使陳庭妮展現美洲豹的多變風貌。圖／卡地亞提供
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LOVE系列經典款玫瑰金手環，19萬3,000元。圖／卡地亞提供
LOVE系列經典款玫瑰金手環，19萬3,000元。圖／卡地亞提供
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卡地亞珠寶形象大使陳庭妮詮釋Clash de Cartier系列的衝突對比之美。...
卡地亞珠寶形象大使陳庭妮詮釋Clash de Cartier系列的衝突對比之美。圖／卡地亞提供
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Clash de Cartier 系列玫瑰金戒指中型款，94,000元。圖／卡地...
Clash de Cartier 系列玫瑰金戒指中型款，94,000元。圖／卡地亞提供
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Juste un Clou系列玫瑰金鑲鑽手環，65萬元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou系列玫瑰金鑲鑽手環，65萬元。圖／卡地亞提供
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Reflection de Cartier系列白K金鑲鑽耳環，96萬元。圖／卡地...
Reflection de Cartier系列白K金鑲鑽耳環，96萬元。圖／卡地亞提供
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卡地亞珠寶形象大使陳庭妮演繹卡地亞經典鑽石系列珠寶。圖／卡地亞提供
卡地亞珠寶形象大使陳庭妮演繹卡地亞經典鑽石系列珠寶。圖／卡地亞提供
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卡地亞珠寶形象大使陳庭妮配戴LOVE和Juste un Clou系列作品。圖／卡...
卡地亞珠寶形象大使陳庭妮配戴LOVE和Juste un Clou系列作品。圖／卡地亞提供
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Clash de Cartier系列玫瑰金耳環中型款，23萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier系列玫瑰金耳環中型款，23萬元。圖／卡地亞提供
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Panthère de Cartier美洲豹系列豹頭戒指，74萬5,000元。...
Panthère de Cartier美洲豹系列豹頭戒指，74萬5,000元。圖／卡地亞提供
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