卡地亞第一個珠寶形象大使！百變陳庭妮戴什麼像什麼

2019-07-18 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



來自巴黎的頂級珠寶腕表品牌卡地亞（CARTIER）是精品界的指摽品牌。旗下設計風格鮮明、辨識度高的作品，自1847年創立以來膾炙人口：1924年Trinity三環戒指誕生、1949年美洲豹珠寶開始引領風潮、1970年代見證了LOVE和Juste un Clou化平凡為不朽，而2019年則迎來融合經典但又跳脫框架的Clash de Cartier… 這些代表性的作品各自演繹了時代的美學，至今隨時代的演變成為卡地亞品牌的標誌。長期與卡地亞合作培養出深厚默契的女星陳庭妮，以百變摩登的樣貌、甜美又率真的個性，成為卡地亞自1994年進駐台灣以來的第一個珠寶形象大使，並一口氣拍攝了4段短片，演繹4個不同系列的卡地亞珠寶經典。

陳庭妮自人生18歲時因為自己添購卡地亞的Trinity三環戒指，而開始與卡地亞結下不解之緣，之後更陸續添購了以螺絲紋為經典標誌的LOVE手環、Juste un Clou釘子手環等作品，本身就是卡地亞的忠實粉絲。陳庭妮在受訪時曾經表示，不論自己演出什麼樣角色，下了戲、戴上自己的珠寶是恢復「陳庭妮」身份的一種儀式，這些珠寶都是她用來彰顯自我個性和風格的重要物件。