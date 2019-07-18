「Jo Malone園遊會」全台巡迴！挑戰童趣遊戲送化妝包

2019-07-18 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Jo Malone香氛園遊會繼上周末在台北舉辦全球首場之後，7月19日起每周五至周日將於北、中、南各地展開全台巡迴，台灣最暢銷的香氣「藍風鈴」、「英國梨與小蒼蘭」首度推出髮香噴霧，現場可以購買，30ml售價1,840元，消費滿額還可玩童趣遊戲或贈送英國原裝進口的Jo Malone透明香氛流蘇化妝包。

Jo Malone香氛園遊會共推出「香氛套圈圈」、「彈珠香氛台」、「幸運糅香轉輪」等3款童趣遊戲．在全台各地不同場次輪番上陣，現場消費滿5,000元即可進行遊戲，保證獲得的獎品包括古龍水9ml、身體乳霜15ml、沐浴凝膠15ml或香氛6件組等，更有機會贏得古龍水30ml。「香氛套圈圈」以圈圈套中古龍水，即可獲得瓶底的驚喜小禮，每次限選一樣；「彈珠香氛台」累積彈珠數量最多的一排，即可獲得上方對應圖案的專屬香氣；「幸運糅香轉輪」轉動輪盤後指針停住的對應圖案，即為可獲得的精選香氛。

此外，香氛園遊會現場消費滿8,000元送Jo Malone透明香氛流蘇化妝包，經典品牌LOGO搭配透明防水外觀，適合隨身攜帶古龍水、化妝品、護唇膏等，拉鍊上的繽紛流蘇緞帶還能噴灑上喜歡的古龍水，讓包包隨時散發迷人香氣。