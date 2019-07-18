洗臉越洗越爛？ 小心含這3種成分的洗面乳

2019-07-18 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



多數人接觸到的第一件保養品，通常是洗面乳，洗面乳也是清潔肌膚最重要的關鍵，是每天不可或缺的一部分。但市面上琳瑯滿目的洗面乳，常常看到一些自己需要的功效，就會不小心入坑，洗臉後卻發現，膚質越來越糟糕，黑頭與痘痘反反覆覆的出現。

請注意！以下3種洗臉產品，很傷肌膚，千萬別碰

一、皂基類商品

洗面乳成分中，如含有月桂酸、棕櫚酸、硬脂酸、肉豆蔻酸、氫氧化鈉（鉀）等洗面乳的成分，一般來說稱會皂基類的洗面乳，這些商品的特點，就是有濃郁的泡沫、清潔力強，所以對於肌膚的刺激性也大，洗完臉也會感到皮膚乾澀、緊繃，長期使用下來，不但肌膚沒養好，還會讓肌膚的保護屏障變得薄弱，難受力差、油水失衡、毛孔粗大、暗沈、細紋等。皮膚狀況不好的人，千萬要謹慎使用。

二、顆粒類商品

夏天就該洗個清涼，許多人在夏季的時候，喜歡選購內含有顆粒狀的洗面乳，希望可以通過這些細小的顆粒摩擦，把這些惱人的黑頭粉刺、老化角質掃除。但殊不知，這些細小的顆粒刺激，對於肌膚來說，非常的大，也會削弱皮膚的耐受力，強行地讓角質天天的剝落，反而讓肌膚更敏感。

三、礦物油類商品