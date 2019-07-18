陳妍希把老公陳曉放一旁 只想跟楊丞琳同戴MIDO姊妹表

2019-07-18 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



許久沒有公開露面的女星陳妍希受到美度表（MIDO）邀請，替全新Rainflower花雨系列表款上市站台，她身穿午夜藍低胸亮片禮服，展現性感面貌。初次見到自己配戴的花雨系列腕表，陳妍希覺得「很百搭又能展現女性的大方優雅」，還表示會送同款給最近被求婚成功的楊丞琳，一同戴姐妹表。

好一段時間沒在台灣有公開活動的陳妍希此次因MIDO的花雨系列表款上市，特地返台，她表示自己還不急著要工作，但一直都有在挑新劇本。坦言很享受目前能陪伴家人、小孩，還能有自己作畫的時光，被問到有關「婚姻觸礁」的傳言，陳妍希認為流言總是來來去去，聽到的時候「只能在心裡翻白眼」。日前是陳曉的32歲生日，同時也是兩人結婚紀念日，是否有特別的慶祝？陳妍希僅表示，有一起和朋友唱歌、吃飯度過。但對於近期被求婚的好姐妹楊丞琳，陳妍希則以過來人身份，提出建議「好好享受吧！好好享受生活，享受有一個自己很愛的人，陪伴在自己身邊的感覺」。