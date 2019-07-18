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輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局17點30分解除海警

陳妍希把老公陳曉放一旁 只想跟楊丞琳同戴MIDO姊妹表

2019-07-18 16:12聯合報 記者曾智緯╱即時報導

許久沒有公開露面的女星陳妍希受到美度表（MIDO）邀請，替全新Rainflower花雨系列表款上市站台，她身穿午夜藍低胸亮片禮服，展現性感面貌。初次見到自己配戴的花雨系列腕表，陳妍希覺得「很百搭又能展現女性的大方優雅」，還表示會送同款給最近被求婚成功的楊丞琳，一同戴姐妹表。

好一段時間沒在台灣有公開活動的陳妍希此次因MIDO的花雨系列表款上市，特地返台，她表示自己還不急著要工作，但一直都有在挑新劇本。坦言很享受目前能陪伴家人、小孩，還能有自己作畫的時光，被問到有關「婚姻觸礁」的傳言，陳妍希認為流言總是來來去去，聽到的時候「只能在心裡翻白眼」。日前是陳曉的32歲生日，同時也是兩人結婚紀念日，是否有特別的慶祝？陳妍希僅表示，有一起和朋友唱歌、吃飯度過。但對於近期被求婚的好姐妹楊丞琳，陳妍希則以過來人身份，提出建議「好好享受吧！好好享受生活，享受有一個自己很愛的人，陪伴在自己身邊的感覺」。

不僅如此，陳妍希還透露在他們公布好消息前，楊丞琳便有先告知她了，還覺得「李榮浩方方面面都適合」，同時也會打算送上一只和同款的MIDO表，當作祝福。出席MIDO活動時，陳妍希配戴了淺藍表盤的花雨系列腕表，對於長效動力的機能十分讚賞，她提到「拍戲時常會好幾天無法配戴手表，所以有了80小時動力儲存就不用擔心了」。同時腕表的各種細節，也深得陳妍希的心，包括了靈感來自表盤刻紋就像是盛開的花朵，還搭配了低調的鑽石時標，既大器又美觀。

美度Rainflower花雨系列腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼搭配棕色珍珠母貝表盤...
美度Rainflower花雨系列腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼搭配棕色珍珠母貝表盤，約31,600元。圖／MIDO提供
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美度Rainflower花雨系列腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼、粉紅寶石時標，約3...
美度Rainflower花雨系列腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼、粉紅寶石時標，約30,500元。圖／MIDO提供
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陳妍希配戴美度Rainflower花雨系列腕表，不鏽鋼表殼搭配淡藍色珍珠母貝表盤...
陳妍希配戴美度Rainflower花雨系列腕表，不鏽鋼表殼搭配淡藍色珍珠母貝表盤、鑽石時標，約30,500元。圖／MIDO提供
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許久沒有公開露面的女星陳妍希受到MIDO邀請返台，並演繹Rainflower花雨...
許久沒有公開露面的女星陳妍希受到MIDO邀請返台，並演繹Rainflower花雨系列腕表，約30,500元。記者蘇健忠／攝影
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許久沒有公開露面的女星陳妍希受到MIDO邀請返台，並演繹Rainflower花雨...
許久沒有公開露面的女星陳妍希受到MIDO邀請返台，並演繹Rainflower花雨系列腕表，約30,500元。記者蘇健忠／攝影
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美度Rainflower花雨系列腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，羅馬數字時標，約3...
美度Rainflower花雨系列腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，羅馬數字時標，約31,600元。圖／MIDO提供
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許久沒有公開露面的女星陳妍希受到MIDO邀請返台，並演繹Rainflower花雨...
許久沒有公開露面的女星陳妍希受到MIDO邀請返台，並演繹Rainflower花雨系列腕表，約30,500元。記者蘇健忠／攝影
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