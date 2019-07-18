超級卡哇伊！40米巨大KAWS公仔現身富士山

2019-07-18 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



KAWS巨型公仔藝術的「KAWS:HOLIDAY」先前宣布確定前進象徵日本精神的「富士山」，隨即引發話題討論，就在今天(18日)活動首日，KAWS在官方IG釋出了一張絕美的日出照，只見巨大的COMPANION公仔懶洋洋且悠閒地躺在大草原上，遠方襯著富士山美景，讓粉絲驚呼聲連連。

美國知名塗鴉藝術家KAWS筆下療癒的COMPANION公仔，向來時尚粉絲喜愛，先前也曾有大型裝置藝術降臨台北中正紀念堂及香港維多利亞港，都成為潮流迷打卡朝聖的熱點，而繼首爾、台北及香港之後，第四站則是來到日本靜岡縣。

這次的「KAWS:HOLIDAY」時間是從7月18日到7月24日，最大亮點就是長度達40公尺的COMPANION全新巨型公仔，也是歷屆史上最大的作品，同時並展開露營活動，選在靜岡縣富士宮市的營地 Fumotoppara Camping Ground 舉辦，可在此悠閒遠眺日本知名地標富士山。

而根據活動官網，現場許多周邊也大量採用富士山元素，像是絨毛玩偶、巨型公仔縮小版、抱枕與T恤等，甚至還開賣KAWS聯名的拉麵，使用的魚板上頭有著COMPANION公仔招牌的XX眼睛，糖心蛋則是刻上新天皇的年號令和。