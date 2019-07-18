凱亞葛柏到底把包包背成了什麼樣子？連設計師王大仁都想為她改包款名稱

2019-07-18 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



隨著夏日換上輕盈髮型的凱亞葛柏（Kaia Gerber），詮釋各種風格的穿搭都相當上手，魅力爆棚到設計師在看到她的照片後，動念想呼應「這單品寫了她名字」的盛讚，alexanderwang設計師王大仁（Alexander Wang）日前就在IG上傳，「也許這款包款應該改名叫……THE KAIA」的發文。

讓王大仁驚嘆「Prob should just rename this bag…The KAIA」的包款，就是凱亞葛柏多次演繹的黑色attica fanny pack腰包，她數次以性感的黑色短上衣、都會格紋西裝外套與丹寧褲，搭配attica各種尺寸腰包，都相當有型，既青春又帥氣，好看到設計師想以她的名字為包款改名。attica使用拋光羊皮材質，是王大仁認為「充滿能量」的顏色搭配，以俐落銀色金屬釦鍊、金屬釦配襯黑或白色，logo巧妙隱身於包款背面，整體具街頭感。