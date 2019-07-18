凱亞葛柏到底把包包背成了什麼樣子？連設計師王大仁都想為她改包款名稱
隨著夏日換上輕盈髮型的凱亞葛柏（Kaia Gerber），詮釋各種風格的穿搭都相當上手，魅力爆棚到設計師在看到她的照片後，動念想呼應「這單品寫了她名字」的盛讚，alexanderwang設計師王大仁（Alexander Wang）日前就在IG上傳，「也許這款包款應該改名叫……THE KAIA」的發文。
讓王大仁驚嘆「Prob should just rename this bag…The KAIA」的包款，就是凱亞葛柏多次演繹的黑色attica fanny pack腰包，她數次以性感的黑色短上衣、都會格紋西裝外套與丹寧褲，搭配attica各種尺寸腰包，都相當有型，既青春又帥氣，好看到設計師想以她的名字為包款改名。attica使用拋光羊皮材質，是王大仁認為「充滿能量」的顏色搭配，以俐落銀色金屬釦鍊、金屬釦配襯黑或白色，logo巧妙隱身於包款背面，整體具街頭感。
除了時髦的腰包輪廓設計，attica也兼顧實用，看似小巧但設計了6個夾層方便收納取物，儼然超模上街必備款，蘿西．杭亭頓—懷特莉（Rosie Huntington—Whiteley）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）都有配襯attica腰包的帥照，也應和設計師王大仁賦予attica配戴方式的註解是「Throw it over your shoulder」，隨手拎起單肩背、斜肩背或作為腰包，隨意就很有型。
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