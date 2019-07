凱亞葛柏到底把包包背成了什麼樣子?連設計師王大仁都想為她改包款名稱

2019-07-18 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



隨著夏日換上輕盈髮型的凱亞葛柏(Kaia Gerber),詮釋各種風格的穿搭都相當上手,魅力爆棚到設計師在看到她的照片後,動念想呼應「這單品寫了她名字」的盛讚,alexanderwang設計師王大仁(Alexander Wang)日前就在IG上傳,「也許這款包款應該改名叫……THE KAIA」的發文。

讓王大仁驚嘆「Prob should just rename this bag…The KAIA」的包款,就是凱亞葛柏多次演繹的黑色attica fanny pack腰包,她數次以性感的黑色短上衣、都會格紋西裝外套與丹寧褲,搭配attica各種尺寸腰包,都相當有型,既青春又帥氣,好看到設計師想以她的名字為包款改名。attica使用拋光羊皮材質,是王大仁認為「充滿能量」的顏色搭配,以俐落銀色金屬釦鍊、金屬釦配襯黑或白色,logo巧妙隱身於包款背面,整體具街頭感。