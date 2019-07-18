親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
輕颱丹娜絲來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

先打賴、再打柯？這張圖點燃柯文哲火藥庫

酒痴別錯過！羽生伊知郎全副撲克牌威士忌 香港邦瀚斯8月拍賣

2019-07-18 15:04聯合報 記者孫曼╱即時報導

羽生伊知郎全副撲克牌系列威士忌共54瓶一套，估價約1,800萬元。圖／邦瀚斯提供
羽生伊知郎全副撲克牌系列威士忌共54瓶一套，估價約1,800萬元。圖／邦瀚斯提供
分享

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

超罕見的全套「羽生伊知郎全副撲克牌系列」再次現身拍場！國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）香港將於8月16日舉行「稀有葡萄酒及威士忌拍賣會」，領拍亮點為已經停產的知名酒廠「羽生蒸餾所」在1985年到2014年間推出的單桶威士忌裝瓶，其酒標分別代表一套完整撲克牌中的每一張牌。2015 年時邦瀚斯香港拍賣以逾1,500萬元成交，創下日本威士忌系列的世界拍賣紀錄，並保持至今。如今威士忌拍賣行情看漲，被看好有機會再次刷新紀錄。

「羽生蒸餾所」由清酒家族的第19代傳人肥土五十路（Isouji Akuto）於1941年創立，開拓釀製具蘇格蘭風格的麥芽威士忌，後於2000年停產，和祖父一樣熱愛威士忌的長孫肥土伊知郎（Ichiro Akuto）在酒廠關閉前，接收了剩餘的400桶威士忌，親自挑選裝瓶成每張「撲克牌」酒品，於2005年至2014年陸續推出 。邦瀚斯表示，羽生伊知郎全副撲克牌系列全球現存不超過4套，非常難得。肥土伊知郎繼承家族的釀酒精神，2007年建立「秩父蒸餾所」，所生產的單一麥芽威士忌也備受推崇。此次拍賣上也有逾30瓶秩父佳釀上拍。

近年來威士忌在亞洲相當熱門，邦瀚斯於今年5月舉辦的「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣成績優異，10大成交拍品均為有年份的威士忌、其中9成以超出拍前高估價成交，而單瓶的羽生伊知郎麥芽—紅心 9更拍出2年前6倍佳績，以逾180萬元成交，備受矚目。佳士得（Christie’s）今年5月首度於香港舉辦之威士忌拍賣也有全數成交的佳績。台灣羅芙奧的春拍封面拍品山崎50年也以破千萬成交，日本威士忌表現強勁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

秩父銀河鐵道 999—2010—#711與斯佩賽區麥芽—銀河鐵道 999—18 ...
秩父銀河鐵道 999—2010—#711與斯佩賽區麥芽—銀河鐵道 999—18 年#1027共2瓶，估價約9萬元。 圖／邦瀚斯提供
分享

羽生伊知郎全副撲克牌系列威士忌共54瓶一套，估價約1,800萬元。圖／邦瀚斯提供
羽生伊知郎全副撲克牌系列威士忌共54瓶一套，估價約1,800萬元。圖／邦瀚斯提供
分享

香港葡萄酒
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

蘿西杭亭頓全身都BV 讓CELINE粉鬧叛變

2019-07-18 14:40

暑假玩一「夏」！旅展、美食展雙展出擊

2019-07-18 14:23

風靡日本「夜店風拳擊館」b-monster首度登台！插旗信義區新光三越A9

2019-07-18 13:20

全台獨有基隆黃蠟石文化館啟用 珍貴收藏如地質教室

2019-07-18 12:27

不老天王劉德華怎麼穿都帥 訪談照拍得就像時尚大片！

2019-07-18 12:08

終於等到！歐洲斷貨的「蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI」聯名美妝台灣開賣資訊全曝光

2019-07-18 11:53

超商猛攻中元普渡商機！「超級乖乖」、金紙造型「大甲乾麵」拜拜超吸睛

2019-07-18 11:51

博物館變身冰果室 看台灣百年吃冰甜歷史

2019-07-18 11:31

老派收藏章 古早浪漫印心

2019-07-18 00:24

出國就靠它！Google即時鏡頭翻譯4大更新 翻得更快更準

2019-07-17 21:58

微風南山主廚之夜 本周連三天開始引爆

2019-07-17 21:43

不張揚的大地色系才更美 Celvoke秋季彩妝溫暖女孩心

2019-07-17 21:34

雪白長腿又登熱搜 楊冪帶貨功力還是那麼強

2019-07-17 20:58

春申食府嘗道地江浙菜 200道菜加隱藏菜單任客選

2019-07-17 20:52

新款小白鞋再一雙！LONGCHAMP鞋底奔馬圖案有點帥

2019-07-17 20:30

鯧魚米粉配香檳？BAO XIANG包廂台式新菜色 香檳買1送1

2019-07-17 20:01

用手機也能「快速通關」！東京迪士尼以後不用排隊搶票了

2019-07-17 19:51

7-11限量「三麗鷗X戽斗星球購物袋」造型醜萌！網笑問：天啊你哪位

2019-07-17 19:41

亞莉安娜帥穿GIVENCHY西裝 MK以小鮮肉吳磊領軍

2019-07-17 19:13

超商首推「逾期補單代收台電電費」服務！過期電費到這裡也能繳費

2019-07-17 19:11

南北兩家「大王級」炸雞腿 IG美食客無法抗拒酥脆誘惑

2019-07-17 19:07

UNIQLO早秋新品上市 「鄉民老婆」吳卓源難得性感分享私服穿搭

2019-07-17 18:53

包裝就超美！Gucci情人節限定系列 女友一定愛

2019-07-17 18:50

微風南山這三天全館餐飲滿千送百！百貨同業這樣解讀

2019-07-17 18:16

全年最便宜！ 頂呱呱45週年慶全系列商品單點8折

2019-07-17 18:16

LA NEW攜手迪士尼獅子王 專利透氣設計讓你走路有風！

2019-07-17 17:42

Tiffany高級珠寶搶先看！46件珍藏建構女人夢幻珠寶盒

2019-07-17 17:35

一次吃「3種鮭魚壽司」只要60元 壽司郎5號店7月31日開幕

2019-07-17 17:09

郭雪芙這笑容簡直全糖等級有夠甜 和小S選了同款手拿包

2019-07-17 16:59

身分證字尾有這幾個數字 飯店自助餐可免錢狂吃

2019-07-17 16:45

孟耿如戴芝柏表Neo Bridges天際行者 小宇宙爆發

2019-07-17 16:40

UNIQLO攜手新海誠動畫 「你的名字」聯名商品8月開賣

2019-07-17 16:18

大秀體脂7%好身材 C羅入鏡自有品牌內衣廣告

2019-07-17 16:18

網路使用調查 近七成兒少常上Youtube、愛奇藝或抖音

2019-07-17 16:04

星巴克也能用LINE Pay！享買一送一 還可送禮物卡

2019-07-17 15:34

品牌跨界合作 品嘗下午茶送護膚

2019-07-17 14:44

48樓台北雲端 喝最威的下午茶

2019-07-17 14:44

地區限定款！ GODIVA推出錫蘭茶、焙茶巧克力凍飲

2019-07-17 14:22

致敬金庸 武俠經典永留存

2019-07-17 14:19
看更多

熱門文章

身分證字尾有這幾個數字 飯店自助餐可免錢狂吃

2019-07-17 16:45

丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

2019-07-17 16:25

內政部防颱PO文毀「國寶」 讓這些政壇大老都怒了

2019-07-17 21:32

不斷更新╱不受輕颱「丹娜絲」擾局 北北基明正常上班上課

2019-07-17 20:02

台灣民族性殺了日本名店？網：工讀生薪資別求職人水準

2019-07-18 10:43

丹娜絲解除陸上警報！「分身」低壓雨勢仍威脅中南部

2019-07-17 20:35

輕颱丹娜絲再東修 最快八點半解除陸上警報

2019-07-17 19:09

輕颱丹娜絲往東偏！恆春半島、屏東解除陸警

2019-07-17 17:47

慢性發炎嚴重恐變致命疾病！專家推薦這八種食物對抗

2019-07-18 07:11

陸警解除…輕颱丹娜絲快閃 雨襲中南部

2019-07-18 00:44

世界上超稀有「藍色蟒蛇」 價格堪比一輛法拉利！

2019-07-17 21:27

雲林縣未在颱風警戒範圍 晚上10時宣布是否停班課

2019-07-17 17:47

北北基明天是否停班停課 今晚8點共同決定宣布

2019-07-17 19:24

豪雨特報！吳德榮：今明西南部防雨

2019-07-18 07:22

丹娜斯颱風進逼！屏東縣是否停班課？最晚9點公布

2019-07-17 18:06

南北兩家「大王級」炸雞腿 IG美食客無法抗拒酥脆誘惑

2019-07-17 19:07

颱風丹娜絲眼淚流成河 蘭嶼民眾問：能停班嗎？

2019-07-18 13:06

輕颱丹娜絲來襲 影響最劇時間預估為本周四至周五

2019-07-17 16:33

網質疑颱風備三天糧？ 釣出消防署臉書回應

2019-07-17 15:53

一次吃「3種鮭魚壽司」只要60元 壽司郎5號店7月31日開幕

2019-07-17 17:09

出國就靠它！Google即時鏡頭翻譯4大更新 翻得更快更準

2019-07-17 21:58

雪白長腿又登熱搜 楊冪帶貨功力還是那麼強

2019-07-17 20:58

星巴克也能用LINE Pay！享買一送一 還可送禮物卡

2019-07-17 15:34

微風南山這三天全館餐飲滿千送百！百貨同業這樣解讀

2019-07-17 18:16

風雨未達標準 北北基宣布明天正常上班上課

2019-07-17 20:07

新竹市政府宣布明天正常上班上課

2019-07-17 20:04

輕颱丹娜絲合體「東邊雲系」 路徑可能明顯東偏

2019-07-17 17:04

影／丹娜絲在蘭嶼降豪雨 小溪暴漲環道公路多處淹水

2019-07-18 11:33

輕颱丹娜絲「分身」 拖長中南部雨天

2019-07-18 00:21

明天停班停課？ 新北：最晚10點宣布

2019-07-17 16:47

輸人不輸陣！一個輕度颱風 激起公部門小編超狂想像力

2019-07-18 11:47

氣象局：颱風丹娜絲最快18日深夜解除海警

2019-07-18 12:27

丹娜絲「分身」成颱機率低 但降雨接力到周六

2019-07-17 16:20

UNIQLO攜手新海誠動畫 「你的名字」聯名商品8月開賣

2019-07-17 16:18

防曬係數等於防黑係數？ 錯！擦了還是會變黑

2019-07-17 18:25

用手機也能「快速通關」！東京迪士尼以後不用排隊搶票了

2019-07-17 19:51

未在颱風警戒範圍 雲林明天正常上班上課

2019-07-17 20:40

彭啟明：丹娜絲東部外海北上 今明仍有明顯雨勢

2019-07-18 07:50

每日星座運勢／射手愉悅心態看事物 一切顯得美好

2019-07-18 00:00

在高雄養小孩有比較輕鬆嗎？ 網曝：除房租都沒差

2019-07-17 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top