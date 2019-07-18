酒痴別錯過！羽生伊知郎全副撲克牌威士忌 香港邦瀚斯8月拍賣

2019-07-18 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



羽生伊知郎全副撲克牌系列威士忌共54瓶一套，估價約1,800萬元。圖／邦瀚斯提供 分享 facebook

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超罕見的全套「羽生伊知郎全副撲克牌系列」再次現身拍場！國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）香港將於8月16日舉行「稀有葡萄酒及威士忌拍賣會」，領拍亮點為已經停產的知名酒廠「羽生蒸餾所」在1985年到2014年間推出的單桶威士忌裝瓶，其酒標分別代表一套完整撲克牌中的每一張牌。2015 年時邦瀚斯香港拍賣以逾1,500萬元成交，創下日本威士忌系列的世界拍賣紀錄，並保持至今。如今威士忌拍賣行情看漲，被看好有機會再次刷新紀錄。

「羽生蒸餾所」由清酒家族的第19代傳人肥土五十路（Isouji Akuto）於1941年創立，開拓釀製具蘇格蘭風格的麥芽威士忌，後於2000年停產，和祖父一樣熱愛威士忌的長孫肥土伊知郎（Ichiro Akuto）在酒廠關閉前，接收了剩餘的400桶威士忌，親自挑選裝瓶成每張「撲克牌」酒品，於2005年至2014年陸續推出 。邦瀚斯表示，羽生伊知郎全副撲克牌系列全球現存不超過4套，非常難得。肥土伊知郎繼承家族的釀酒精神，2007年建立「秩父蒸餾所」，所生產的單一麥芽威士忌也備受推崇。此次拍賣上也有逾30瓶秩父佳釀上拍。

近年來威士忌在亞洲相當熱門，邦瀚斯於今年5月舉辦的「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣成績優異，10大成交拍品均為有年份的威士忌、其中9成以超出拍前高估價成交，而單瓶的羽生伊知郎麥芽—紅心 9更拍出2年前6倍佳績，以逾180萬元成交，備受矚目。佳士得（Christie’s）今年5月首度於香港舉辦之威士忌拍賣也有全數成交的佳績。台灣羅芙奧的春拍封面拍品山崎50年也以破千萬成交，日本威士忌表現強勁。

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秩父銀河鐵道 999—2010—#711與斯佩賽區麥芽—銀河鐵道 999—18 年#1027共2瓶，估價約9萬元。 圖／邦瀚斯提供 分享 facebook