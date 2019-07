蘿西杭亭頓全身都BV 讓CELINE粉鬧叛變

2019-07-18 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



好萊塢女星蘿西杭亭頓懷特莉(Rosie Huntington-Whiteley)最近忙著陪未婚夫傑森史塔森(Jason statham)出席《玩命關頭:特別行動》的首映活動,除了小倆口甜蜜的互動吸引粉絲之外,蘿西的時尚穿搭也是很多人關注的焦點。模特兒出身的她,擁有穿什麼都好看的身材比例,而她也不吝在IG上分享自己近期最愛的穿搭單品,讓大家跟著她添購新貨。

如果有關注蘿西杭亭頓懷特莉的粉絲,一定會發現她最近超愛義大利時尚品牌Bottega Veneta(簡稱BV),愛到簡直讓人想問她是否準備要當代言人了。不只她的IG上滿滿都是BV的包包和鞋子,平常被拍到的活動照、街拍照也可以看到她幾乎全身都是BV的東西,可以說是超級粉絲。