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蘿西杭亭頓全身都BV 讓CELINE粉鬧叛變

2019-07-18 14:40聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

好萊塢女星蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）最近忙著陪未婚夫傑森史塔森（Jason statham）出席《玩命關頭：特別行動》的首映活動，除了小倆口甜蜜的互動吸引粉絲之外，蘿西的時尚穿搭也是很多人關注的焦點。模特兒出身的她，擁有穿什麼都好看的身材比例，而她也不吝在IG上分享自己近期最愛的穿搭單品，讓大家跟著她添購新貨。

如果有關注蘿西杭亭頓懷特莉的粉絲，一定會發現她最近超愛義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV），愛到簡直讓人想問她是否準備要當代言人了。不只她的IG上滿滿都是BV的包包和鞋子，平常被拍到的活動照、街拍照也可以看到她幾乎全身都是BV的東西，可以說是超級粉絲。

Bottega Veneta在2018年迎來新任創意總監Daniel Lee，他的設計簡約又具備強烈的現代感，為品牌帶來煥然一新的風格。蘿西杭亭頓愛用的The Ponch包、Almond高跟鞋、Dream涼鞋等等，都是Daniel Lee創新打造的單品，素雅俐落的線條帶有極高的搭配性。在他上任後，也有不少時尚迷戲稱，以前CELINE的粉絲應該會轉為BV的粉絲。

蘿西杭亭頓懷特莉拎The Pouch手拿包搭Dream涼鞋。圖／摘自IG
蘿西杭亭頓懷特莉拎The Pouch手拿包搭Dream涼鞋。圖／摘自IG
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The Pouch 手拿包，75,800元。圖／Bottega Veneta提供
The Pouch 手拿包，75,800元。圖／Bottega Veneta提供
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Linda Tol拎The Pouch手拿包。圖／Bottega Veneta提...
Linda Tol拎The Pouch手拿包。圖／Bottega Veneta提供
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蘿西杭亭頓懷特莉在IG秀Bottega Veneta The Pouch手拿包。...
蘿西杭亭頓懷特莉在IG秀Bottega Veneta The Pouch手拿包。圖／摘自IG
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蘿西杭亭頓懷特莉拎The Pouch手拿包。圖／Bottega Veneta提供
蘿西杭亭頓懷特莉拎The Pouch手拿包。圖／Bottega Veneta提供
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蘿西杭亭頓懷特莉穿Bottega Veneta洋裝與穆勒鞋。圖／摘自IG
蘿西杭亭頓懷特莉穿Bottega Veneta洋裝與穆勒鞋。圖／摘自IG
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The Pouch 鱷魚皮手拿包，71萬6,100元。圖／Bottega Ven...
The Pouch 鱷魚皮手拿包，71萬6,100元。圖／Bottega Veneta提供
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Julie Pelipas拎The Pouch手拿包。圖／Bottega Ven...
Julie Pelipas拎The Pouch手拿包。圖／Bottega Veneta提供
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蘿西杭亭頓懷特莉在IG秀Bottega VenetaAlmond高跟鞋。圖／摘自...
蘿西杭亭頓懷特莉在IG秀Bottega VenetaAlmond高跟鞋。圖／摘自IG
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The Pouch 20 霧面小牛皮迷你手拿包，38,500元。圖／Botteg...
The Pouch 20 霧面小牛皮迷你手拿包，38,500元。圖／Bottega Veneta提供
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蘿西杭亭頓懷特莉拎The Pouch手拿包。圖／Bottega Veneta提供
蘿西杭亭頓懷特莉拎The Pouch手拿包。圖／Bottega Veneta提供
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