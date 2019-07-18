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Z世代旅人指南 精選Z世代專屬五大旅遊目的地

2019-07-18 13:25經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

全球線上訂房業者Booking.com日前發布的「Z世代大調查」中，觀察到「旅遊」是Z世代存款的首要目標(65%)，甚至高於存錢買房(60%)。為此，Booking.com特別根據Z世代旅遊特性及喜好精選了Z世代旅人必去的五大旅遊聖地，從富有大自然色彩的彩虹河，到夢幻自由國度紐約，都將成為旅人們必去的夢想清單。

根據調查，有近五成的Z世代(49%)偏好參觀自然奇景，而位於「哥倫比亞」的瑪卡雷娜山脈國家公園彩虹河正是大自然最完美的傑作。綿延100公里的河流展現萬花筒般的絢麗色彩，更充分展現生物多樣性之美。入住鄰近彩虹河的小社區瑪卡雷娜中的「La Manigua Lodge民宿」，讓旅人可以在叢林深處中的高腳樹屋休憩，或在吊床上欣賞各式稀有熱帶植物，更只需花費短暫的時間，便能搭船抵達彩虹河，讓旅人時時刻刻身處於自然美景當中，相信這絕對會帶給Z世代旅人與眾不同的旅遊體驗。

對於喜愛主題樂園的Z世代(38%)，造訪位於「阿布達比」的全球首座法拉利世界主題樂園絕對是絕佳選擇。遊客不僅可以搭乘全世界最快速的雲霄飛車，還可以透過模擬器親身體驗法拉利車手的飆速快感！Booking.com推薦入住鄰近法拉利世界的「Yas Hotel」，飯店以一半位於陸上一半位於水上的獨特設計而聞名，遊客在飯店內便能俯瞰壯觀的F1賽車跑道，更可以在主題樂園度過充實一天後，至頂樓游泳池放鬆身心，享受迷人的日落風景。

除了體驗外，近半數(44%)的Z世代更重視在旅行中能夠回饋旅遊地，並盼能在遊玩同時達到永續發展目的。這群Z世代旅人也樂於與當地居民互動，旅客可以造訪位於「印尼」峇里島的嘉帝路維村，向當地人學習傳統風味料理的烹飪過程，並欣賞最具特色的梯田景觀而位於嘉帝路維水稻梯田旁的「San Girl Mountain Glamping Camp飯店」，不僅設有豪華帳棚、戶外熱水按摩池等奢華設施，更離水稻梯田僅有短短的路程，能讓住客盡享山脈和叢林全景，是探索大自然之美絕佳選擇。

約有五分之一的Z世代(21%)享受登山健行活動，而Booking.com同時也觀察到，多數的Z世代(63%)尤其重視旅遊可能對環境帶來的破壞，寧可選擇到較不為人知的地方旅遊，因此造訪位於「祕魯」的喬昆丘拉考古遺址對Z世代而言將是最好的健行地。地處偏遠的喬昆丘拉考古遺址，面積比廣為人知的馬丘比丘大三倍，但每日僅開放20位遊客進入，以維護遺址保存。遺址附近小鎮中的「CasaNostra Choquequirao家庭旅館」，讓遊客在長時間的健行後，能呼吸新鮮的山野空氣，品嚐當地美食和各國菜餚，最重要的是一定能獲得民宿主人溫暖的款待。

對於計畫參加音樂會、慶典或運動項目等特色活動的Z世代(59%)來說，不夜城「紐約」絕對是旅人的絕佳選擇。旅客可以在熱情又自由的大蘋果中找到適合自己的活動，不管是欣賞世界級的戲劇作品、觀看國際水準的體育賽事、甚至到參與一票難求的演唱會等各種精彩活動，一定讓旅客找不到無聊的理由。座落在曼哈頓中心的HI NYC Hostel，距離三線的地鐵站只有兩分鐘的步行距離，並設有大型戶外休憩區，酒吧、夜店、表演等活動，更可以與來自世界各地Z世代互相交流旅遊經，相信絕對會帶給旅人難忘的體驗。

位於「阿布達比」的全球首座法拉利世界主題樂園，讓遊客不僅可以搭乘全世界最快速的雲...
位於「阿布達比」的全球首座法拉利世界主題樂園，讓遊客不僅可以搭乘全世界最快速的雲霄飛車，還可以透過模擬器親身體驗法拉利車手的飆速快感。　Booking.com提供
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