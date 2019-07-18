風靡日本「夜店風拳擊館」b-monster首度登台！插旗信義區新光三越A9

2019-07-18 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



日本「b-monster」的運動空間有不同主題屏幕。圖／摘自IG：b_monster_official 分享 facebook 在健身房裡曬拍下揮汗運動照片、記錄下漂亮的曲線線條，在IG裡流行曬的不只是美食，曬健身的好身材，更是型男型女們表現自信的方式，熱愛運動健身的男女愈來愈多，帶動多元形態健身房興起，引爆一波「揮汗經濟學」。來自日本的「b-monster」拳擊俱樂部，結合潮流健身概念，以「Dark X Boxing X Music」三大元素，被稱為「時髦夜店風的拳擊館」，現在即將首度登陸台北插旗台北信義區，全台首店進駐新光三越信義A9。

源自於紐約的潮流健身概念，「b-monster」2016年在東京誕生，在有如夜店、DJ播放動感電子音樂的陪襯下，讓學員跟著教練，專注於拳擊運動，透過節奏動感的音樂，讓運動產生的「快樂賀爾蒙」更加濃郁，動感、過癮、時髦的健身，將娛樂結合運動，「b-monster」開創健身新型態，短短時間在日本爆發高人氣，目前在東京、大阪、名古屋有8間據點，2018年前進大陸上海開設海外據點，2019年則瞄準台北最繁榮的「信義商圈」，台灣首店進駐新光三越信義A9 5樓，超過百坪的空間預計9月底10月初開幕。

在「b-monster」時髦夜店風格的環境下，搭配現場DJ的音樂氛圍鼓舞下，「帶動運動的心情會格外嗨！」，主打45分鐘的課程裡可消耗1千卡熱量，健康運動又具備很強的娛樂感，這也是「b-monster」在日本成功受歡迎的模式。