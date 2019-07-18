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風靡日本「夜店風拳擊館」b-monster首度登台！插旗信義區新光三越A9

2019-07-18 13:20聯合報 記者江佩君╱即時報導

日本「b-monster」的運動空間有不同主題屏幕。圖／摘自IG：b_monst...
日本「b-monster」的運動空間有不同主題屏幕。圖／摘自IG：b_monster_official
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健身房裡曬拍下揮汗運動照片、記錄下漂亮的曲線線條，在IG裡流行曬的不只是美食，曬健身的好身材，更是型男型女們表現自信的方式，熱愛運動健身的男女愈來愈多，帶動多元形態健身房興起，引爆一波「揮汗經濟學」。來自日本的「b-monster」拳擊俱樂部，結合潮流健身概念，以「Dark X Boxing X Music」三大元素，被稱為「時髦夜店風的拳擊館」，現在即將首度登陸台北插旗台北信義區，全台首店進駐新光三越信義A9。

源自於紐約的潮流健身概念，「b-monster」2016年在東京誕生，在有如夜店、DJ播放動感電子音樂的陪襯下，讓學員跟著教練，專注於拳擊運動，透過節奏動感的音樂，讓運動產生的「快樂賀爾蒙」更加濃郁，動感、過癮、時髦的健身，將娛樂結合運動，「b-monster」開創健身新型態，短短時間在日本爆發高人氣，目前在東京、大阪、名古屋有8間據點，2018年前進大陸上海開設海外據點，2019年則瞄準台北最繁榮的「信義商圈」，台灣首店進駐新光三越信義A9 5樓，超過百坪的空間預計9月底10月初開幕。

在「b-monster」時髦夜店風格的環境下，搭配現場DJ的音樂氛圍鼓舞下，「帶動運動的心情會格外嗨！」，主打45分鐘的課程裡可消耗1千卡熱量，健康運動又具備很強的娛樂感，這也是「b-monster」在日本成功受歡迎的模式。

而台北信義商圈，不只各大百貨商場群聚，附近頂級豪宅、高級住宅區的住宅人口，以及周邊上班族，即是「b-monster」瞄準的主客層。以健身房來說，最熱門時段為上班前與下班後的時段。所以「b-monster」進駐新光三越A9後，也將跨越百貨正常營業時間，提早開店從早上一路營業至凌晨，方便上班族或信義區居民，透過拳擊運動揮灑汗水紓壓。

日本「b-monster」的運動空間有不同主題屏幕。圖／摘自IG：b_monst...
日本「b-monster」的運動空間有不同主題屏幕。圖／摘自IG：b_monster_official
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日本「b-monster」的運動空間有不同主題屏幕。圖／摘自IG：b_monst...
日本「b-monster」的運動空間有不同主題屏幕。圖／摘自IG：b_monster_official
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喜歡曬健身的好身材，是型男型女們表現自信的方式。圖／摘自IG：b_monster...
喜歡曬健身的好身材，是型男型女們表現自信的方式。圖／摘自IG：b_monster_official
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「b-monster」最大特色為「Dark X Boxing X Music」三...
「b-monster」最大特色為「Dark X Boxing X Music」三大元素的時髦夜店風拳擊館。圖／摘自IG：b_monster_official
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「b-monster」目前已在新光三越信義A9圍上看板。記者江佩君／攝影
「b-monster」目前已在新光三越信義A9圍上看板。記者江佩君／攝影
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「b-monster」把運動結合娛樂感，讓運動的心情會格外嗨。圖／摘自IG：b_...
「b-monster」把運動結合娛樂感，讓運動的心情會格外嗨。圖／摘自IG：b_monster_official
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「b-monster」最大特色為「Dark X Boxing X Music」三...
「b-monster」最大特色為「Dark X Boxing X Music」三大元素的時髦夜店風拳擊館。圖／摘自IG：b_monster_official
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