全台獨有基隆黃蠟石文化館啟用 珍貴收藏如地質教室

2019-07-18 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌與十多名議員及地方人士今天上午一起拉紅，宣告「黃蠟石文化館」正式啟用，是全台獨有，展示很多來自基隆河的黃蠟石，十分珍貴，希望打造為新興文化據點為暖暖的文化及觀光注入活水。

基隆河暖暖段河岸擁有世界級的壺穴景觀，以及獨步全台的基隆黃蠟石，地方希望把文化館結合基隆河沿岸環境，成為得天獨厚的自然地質教室。黃蠟石文化館首日開放吸很多民眾到場參觀，館方與基隆雅石藝術會合作，設有黃蠟石展示區，展出該會會員珍藏的各類蠟石。

另外，大廳的「暖暖煤礦產業特展」，由基隆社區大學與大菁農場合作，展出暖暖早年的礦業產業工具，裡面的文物至少都已有半世紀的歷史，其中更有一盞1875年英國製的安全燈，見證了144年的過往歷史。

林右昌表示，黃蠟石文化館的前身是市府單身宿舍，副市長林永發年輕時就曾在這居住過一陣子，市府規畫結合當地自然地質特色活化這個閒置空間，是嘗試擴大民眾參與，吸引外地客人潮造訪，讓暖暖過港社區更加活絡，有更多熱鬧的店家。

文化局表示，開館的首檔展覽，是文化局嘗試結合當地特色讓大家親近暖暖的的一個開始，未來將繼續尋求與更多民間社會團體結合，持續辦理相關活動吸引外來人潮，希望能重新活化過港街區，讓更多人前來感受暖暖地區的自然生態與人文特色。

文化局長陳靜萍表示，黃蠟石全世界只有三個地方有，義大利、廣東及基隆河，黃蠟石文化館是全台獨有。