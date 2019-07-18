不老天王劉德華怎麼穿都帥 訪談照拍得就像時尚大片！

2019-07-18 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



劉德華在接受媒體專訪時，換上由David Beckham參與設計的Kent & Curwen春夏系列夾克，搭配刷白牛仔褲。圖／摘自微博 分享 facebook 近期為了要宣傳新作「掃毒2天地對決」電影，天王劉德華也隨著到各地宣傳，日前更是睽違兩年再度來台有公開行程，並在西門町舉辦活動，癱瘓了附近交通，魅力不同凡響。不僅如此，劉德華還受邀各類雜誌採訪，換搭不同的造型，更讓粉絲大讚「根本就像拍時尚大片」。

演藝圈紅過30年仍屹立不搖，天王劉德華的體態、樣貌都保持在最佳狀態，舉手投族都散發出巨星丰采。兩年多前因摔馬受傷，讓不少人都擔心，但現在身體都已復原。而他在新作中還有不少跟後輩古天樂的對手戲，兩人站在一起對比，再次讓人感受到劉德華的魅力。同時隨著新戲需要到各地宣傳，劉德華也難得換搭不同的造型，曾穿著Emporio Armani 2019春夏服裝， 出席電影「掃毒2天地對決」活動。他身穿灰色針織外套搭配深色長褲，展現內斂氣質，或是搭配燈芯絨西裝內搭V領T恤，帶出紳士休閒感。