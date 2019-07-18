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終於等到！歐洲斷貨的「蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI」聯名美妝台灣開賣資訊全曝光

2019-07-18 11:53聯合報 記者劉小川╱即時報導

被稱為美妝界最強聯名的「蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI」粉紅眨眼系列，日前在歐洲上市，瞬間搶貨引發秒斷貨危機，讓超多人哀號搶不到。如今台灣粉絲終於等到蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI聯名美妝上市，全台7月25日開賣，價格與開賣櫃點也曝光了。

全球最著名的時尚部落客CHIARA FERRAGNI，是不少女性追捧的時尚偶像，擁有超過1,600萬粉絲，之前宣布與蘭蔻LANCÔME推出聯名美妝，在歐洲上市就引發搶購。

提到蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI聯名美妝，Chiara Ferragni表示，靈感來自經典的眨眼系列，搭配品牌最顯眼的粉紅閃亮招牌，她強調，希望這系列美妝，能夠風格獨特且搶眼。

全系列商品包括Chiara Ferragni粉紅眨眼系列眼唇頰彩盤、Chiara Ferragni粉紅眨眼系列水蜜光唇膏共3 色、Chiara Ferragni 粉紅眨眼系列水唇釉3 色。

眼唇頰彩盤一盤讓女孩眼妝、唇妝與頰彩都能包，還搭配打亮用修容粉餅等，一盤全部搞定，台灣售價2,980元。

水蜜光唇膏共有3色，包括蜜桃粉紅、玫瑰裸粉與蜜莓紅，都是Chiara Ferragni最愛的顏色，也分別代表她的生日、求婚紀念日與兒子生日，台灣售價1,100元。

水唇釉3色包括裸粉、玫瑰珊瑚粉與橘粉，都給人歡欣愉悅的感覺，台灣售價1,150元。

台灣全系列於7月25日開賣，限定櫃點為新光三越台北站前店、台北南西店、台中店、信義新天地A11、信義新天地A8、信義新天地A4店、台南西門店、遠東SOGO（忠孝館、復興館、敦化館）、廣三SOGO、漢神百貨、漢神巨蛋、中友百貨、板橋大遠百、台中大遠百與蘭蔻官方網站。

「蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI」聯名美妝，之前在歐洲開賣被秒殺。間圖／蘭...
「蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI」聯名美妝，之前在歐洲開賣被秒殺。間圖／蘭蔻提供
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「蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI」推出聯名美妝。圖／蘭蔻提供
「蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI」推出聯名美妝。圖／蘭蔻提供
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蘭蔻＆Chiara Ferragni粉紅眨眼系列水蜜光唇膏，售價1,100元；水...
蘭蔻＆Chiara Ferragni粉紅眨眼系列水蜜光唇膏，售價1,100元；水蜜光唇釉，售價1,150元。圖／蘭蔻提供
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「蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI」聯名美妝台灣開賣時間曝光。圖／蘭蔻提供
「蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI」聯名美妝台灣開賣時間曝光。圖／蘭蔻提供
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蘭蔻＆Chiara Ferragni粉紅眨眼系列水蜜光唇膏，售價1,100元。圖...
蘭蔻＆Chiara Ferragni粉紅眨眼系列水蜜光唇膏，售價1,100元。圖／蘭蔻提供
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「蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI」聯名美妝台灣開賣時間曝光。圖／蘭蔻提供
「蘭蔻＆CHIARA FERRAGNI」聯名美妝台灣開賣時間曝光。圖／蘭蔻提供
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蘭蔻＆Chiara Ferragni粉紅眨眼系列眼唇頰彩盤，售價2,980元。圖...
蘭蔻＆Chiara Ferragni粉紅眨眼系列眼唇頰彩盤，售價2,980元。圖／蘭蔻提供
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