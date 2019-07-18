超商猛攻中元普渡商機！「超級乖乖」、金紙造型「大甲乾麵」拜拜超吸睛

2019-07-18 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



農曆7月即將到來，4大超商猛攻300億普渡商機，因應供桌主導者年輕化需求，各家除了拚優惠，更主打吸睛度。7－ELEVEN攜手近10家國內外食品大廠獨家開發中元節創意商品，還有三麗鷗與戽斗星球首度聯名的限量伸縮增量購物袋加價購；全家便利商店瞄準上班族、寺廟普渡、辦公商圈的團拜財推出多種優惠，在門市購買指定零食或組合購就送獨家限量的白爛貓好運購物袋；萊爾富則祭出市價約5萬元的黃金條塊抽獎。

根據超商統計，中元節採購高峰分別在鬼門開前與農曆7月15日普渡前，零食、泡麵、飲料、米、油、罐頭等銷量較平時翻倍成長，多包裝、量販包、箱裝最暢銷。

7－ELEVEN與樂事、乖乖、可樂果、真魷味、午后時光等品牌合作打造中元節獨家商品，以「拜大包」及「拜創意」兩大系列炒熱話題，其中「拜大包」系列首推乖乖極致好運袋、真魷味香辣風味－7倍大、可樂果JUMBO炭燒和牛口味；「拜創意」系列以大甲乾麵平安麵金最吸睛，共有油蔥、香辣、麻醬三種口味，分別對應祈福金、發財金、平安麵金等不同造型，午后時光重乳奶茶則在瓶身上印了好、吉、利、拜、誠、意等6種款式，整組討個好兆頭。另外還有樂事意合組合包、百事歡樂綜合包等，滿足社區或公司行號普渡需求。

即日起至8月27日購買7－ELEVEN中元節專案架全品項任3件加149元即可獲得三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋，4款限量共5萬個。

全家便利商店推出多款特色平安箱，乖乖加倍好運箱4包入超值價99元；樂天小熊餅首次設計成中元應景包裝，把樂天小熊變身為逗趣的好兄弟，一箱共有13包；自然の顏香蔥蘇打餅中元6入組優惠價115元，等同市價77折。另精選10～20項團拜熱銷商品規畫3種「好運組合購」，適合小家庭的小資福氣組售價399元；便利經濟組共有餅乾、泡麵、罐頭等13種商品，售價699元；適合公司行號團拜的豪華澎湃組售價999元。即日起至8月27日購買以上任一組合購就送白爛貓好運購物袋，購買指定25～45元零食任5件打75折、也送白爛貓好運購物袋，限量6萬個送完為止。

萊爾富即日起至9月10日推出「中元萊普渡」消費抽金鑽條塊活動，活動期間會員於門市消費滿399元即享一次抽獎機會，最大獎為1台兩的黃金條塊，另有5,000元中元祈福金、1,000元萊爾富禮券等多項好禮；上百項餅乾、泡麵、飲料、罐頭等量販組合包最低可享買1送1，還可使用中元普渡箱自選指定的13件商品組合特價399元。