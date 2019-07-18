博物館變身冰果室 看台灣百年吃冰甜歷史

2019-07-18 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



位於迪化街的「迪化207博物館」，即日起舉辦「食涼—夏天的滋味」特展。記者何定照／攝影 分享 facebook 見證台灣百年吃冰「甜歷史」。位於迪化街的「迪化207博物館」，即日起舉辦「食涼—夏天的滋味」特展，從古早刨冰機、1940年代豆花攤、賣「吧噗」的腳踏車、古早銅冰杓等統統有，博物館由內到外也變身「207冰果室」。

迪化207博物館創辦人陳國慈表示，她原居香港，1966年家人第一次帶她來台灣玩，在台的朋友說要帶他們去吃冰，她心想「為何要帶我們吃冰塊」，因為香港早期認為冰太寒傷身，並無吃冰歷史。也是在那次，她首次進入冰店，為繽紛加料和色彩著迷，首次跟吃冰結緣。

陳國慈說，1975年她來台定居後，常常看完電影就吃冰，跟朋友也常約在冰店，吃冰就是生活中一部分。但台灣之後慢慢變成去咖啡店，冰店漸漸退燒，但去冰店成仍是她很懷念、覺得很溫馨的文化，因此博物館這次特別辦展展現台灣的吃冰文化。

展間分八個展區，分別在一、二樓。一樓從台灣的天氣以及吃涼歷史說起，再到迪化街的青草店及台灣各種獨門退火食品；二樓是古早味冰果室及台灣常見吃冰配料，記者會上還請業者示範早年如何從冰塊直接鑿冰。

觀眾走進一樓，會先看到台灣早期氣象資料，包括台灣早在1897年起就開始記錄氣候變化，1914年及1927年還曾有39度高溫，隨後展現連橫《雅堂文集．臺灣漫錄》中記載台灣人愛吃的仙草與愛玉凍，以及各地獨特涼飲。

這些涼飲，包括台南的「阿婆水」、台中的「羅氏秋水茶」等，前者其實是小廠牌汽水，由於常是阿婆賣，才有此暱稱；後者是烏龍茶加上薄荷、仙草等。迪化街也有獨門的「六一散」。

展間也展出盛行於1950年代、現已消失的台灣在地廠牌汽水，包括双富、双喜、七星、七美、榮冠、仙露、仙桃、白梅、白菊、泉興、三和等，其中「榮冠」是退輔會製作的汽水，原料來自美國，此外還有近百年的搖搖冰木桶。

展名稱「食涼」，是特展顧問、文史專家莊永明的堅持。莊永明說，坊間常用「呷」來代表台語的「吃」，但「呷」其實是哈氣、吹涼的意思，並非吃東西之意。因此解他建議一定要用「食」這個單字。