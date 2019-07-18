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台灣第一支啤酒長這樣！這兩天不只能看 還可以試喝

2019-07-18 10:42聯合報 記者羅建怡╱即時報導

台灣啤酒100歲了！7月27日及28日兩天將在台北啤酒工場召開「台啤100趴」百年啤酒慶祝活動，並復刻重現台灣第一支啤酒「高砂啤酒」的外貌，同時邀請民眾一同品嘗百年前的啤酒風味，舉杯歡慶台灣啤酒百歲生日快樂。

台灣人生活記憶中再熟悉不過的台灣啤酒，今年邁入100年。1919年在台北市八德路台北啤酒工場現址，原為日治時期的高砂麥酒株式會社建廠，並推出台灣第一支啤酒「高砂啤酒」，這也是日治時期台灣唯一的啤酒工廠，與日本北海道札幌啤酒廠齊名。戰後改名為台灣省菸酒公賣局第二啤酒廠，1975年更名為建國啤酒廠，2002年台灣省菸酒公賣局改制為台灣菸酒股份有限公司，再次更名為台北啤酒工場。這裡是台灣唯一橫跨傳統與現代的啤酒廠，也是台灣啤酒的發源地，自1919年創廠至今，整整走過100年。

「台啤100趴」百年啤酒慶祝活動，除了活動獨賣的復刻版百年台啤，台啤全系列同步登場，包括金牌、經典、18天生啤、微醺系列、小麥啤酒等，口味任選，還有百年紀念小酒杯帶回家；另有活動限定首發的經典水波紋後背包、台啤獨家小贈品。此外，現場還規劃有適合閣家同遊的「酒菜市集」，備有非酒精飲料、美食，搭配音樂表演、趣味遊戲等，有吃有喝，還有各種好康優惠。

時間：7/27、7/28的15:00~20:00

地點：台北啤酒工場(台北市中山區八德路二段85號)

資訊：更多台啤100周年慶活動可查台灣啤酒粉絲團

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台啤100周年紀念款酒杯。 圖／台啤提供【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】
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台灣第一支啤酒「高砂啤酒」即將登場。圖／台啤提供【禁止酒駕，未滿18歲禁...
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