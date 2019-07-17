出國就靠它！Google即時鏡頭翻譯4大更新 翻得更快更準

2019-07-17 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



趁著暑假期間許多人都會安排出國假期、探索異國新事物，但就怕語言隔閡可能會讓旅遊興致打了折扣。近期「Google翻譯」App的「即時鏡頭翻譯」功能做了4大功能升級，除了介面更新，更新增超過60種語言、自動偵測語言、加入神經機器翻譯技術，讓用戶可以運用它更盡情探索世界。

更直覺的全新介面

即時鏡頭翻譯功能全新介面中，現在只要將手機鏡頭對準欲翻譯的文字，畫面上就會直接置換成使用者慣用語言，不用再另外選取段落或比對；而原本的功能也有保留，包括在應用程式中拍攝欲翻譯的內容，並手動選出想翻譯的段落；以及在應用程式中選取並翻譯相簿中的照片。

新增超過60種語言，且都可以互譯

即時鏡頭翻譯這次新增超過 60 種語言，新加入的語言包括阿拉伯文、印度文、馬來文、泰文、越南文等，目前可將88種原文語言翻譯成100多種語言，而且以前使用者只能在英文和其他語言之間進行互譯，但現在可以將原文翻譯為Google翻譯支援的每種語言，也就是說，現在使用者可以將阿拉伯文翻譯成法文，或將日文翻譯成中文。

全都看不懂也不怕，自動幫你偵測語言

如果進入非英語系國家，或是同時使用多種語言的地區，許多人可能連到底看到的是哪國文字都搞不清楚。現在透過自動偵測語言功能，使用者可以選擇「偵測語言」做為原文語言，Google翻譯應用程式就會自動偵測語種並進行翻譯。

神經機器翻譯技術加入，翻得更準