不張揚的大地色系才更美 Celvoke秋季彩妝溫暖女孩心

2019-07-17 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



雖然還在夏天，但彩妝新品已經到了秋冬，日本彩妝品牌Celvoke 此次秋冬彩妝，以「大地謎棕」為主軸，強調品牌致敬經典，回歸自然的概念。想要女人體現的是，妝感就像大地一樣溫柔的包覆、服貼，不張揚且低調，彩妝表現，就像大地的光影般柔和而飽滿呈現。

Celvoke大地謎棕以大自然基礎色調，調製洗鍊風格的眼妝，推出三款玩色深邃眼影盤，分別為＃06 Sunset Gray 日落灰暮、＃07 Caramel Rose 焦糖玫瑰 、EX01 Mauve Gray 煙燻迷情 ，打造柔和感的煙燻妝容，粉質細膩、延展性佳、服貼度好，持妝效果也極佳。

要打造空寂感透明妝容，打造更深邃的眼眸，除眼影盤外，新推出的玩色深邃眼彩筆＃09Purple 、＃10Dark Brown 、＃11Gray共三色，這三色搭配眼影盤任一款都能互相映襯，就算是上妝新手，也能讓你上妝得心應手。

Celvoke 活采無瑕輕透蜜粉餅全新2色，也是秋冬妝容主要重點，打造絲質柔滑感的蛋殼肌，透過霧面光感，呈現優雅皎潔的自然妝感，蜜粉就該這樣輕盈服貼，自然的遮蓋毛孔，再現彈嫩透亮。

一直深受Celvoke粉絲喜愛的玩色煥彩彩妝霜Infinitely Color 一口氣推出6色，出門在外補妝，最麻煩就是帶一堆零瑣彩妝品，玩色煥彩彩妝霜最大的好處就是眼部、腮紅、唇部都可使用，質地保濕，暈染色澤，就如同白裡透紅般的粉嫩感，可說是化妝包內不可缺少的神器。