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不張揚的大地色系才更美 Celvoke秋季彩妝溫暖女孩心

2019-07-17 21:34聯合報 記者劉小川╱即時報導

雖然還在夏天，但彩妝新品已經到了秋冬，日本彩妝品牌Celvoke 此次秋冬彩妝，以「大地謎棕」為主軸，強調品牌致敬經典，回歸自然的概念。想要女人體現的是，妝感就像大地一樣溫柔的包覆、服貼，不張揚且低調，彩妝表現，就像大地的光影般柔和而飽滿呈現。

Celvoke大地謎棕以大自然基礎色調，調製洗鍊風格的眼妝，推出三款玩色深邃眼影盤，分別為＃06 Sunset Gray 日落灰暮、＃07 Caramel Rose 焦糖玫瑰 、EX01 Mauve Gray 煙燻迷情 ，打造柔和感的煙燻妝容，粉質細膩、延展性佳、服貼度好，持妝效果也極佳。

要打造空寂感透明妝容，打造更深邃的眼眸，除眼影盤外，新推出的玩色深邃眼彩筆＃09Purple 、＃10Dark Brown 、＃11Gray共三色，這三色搭配眼影盤任一款都能互相映襯，就算是上妝新手，也能讓你上妝得心應手。

Celvoke 活采無瑕輕透蜜粉餅全新2色，也是秋冬妝容主要重點，打造絲質柔滑感的蛋殼肌，透過霧面光感，呈現優雅皎潔的自然妝感，蜜粉就該這樣輕盈服貼，自然的遮蓋毛孔，再現彈嫩透亮。 

一直深受Celvoke粉絲喜愛的玩色煥彩彩妝霜Infinitely Color 一口氣推出6色，出門在外補妝，最麻煩就是帶一堆零瑣彩妝品，玩色煥彩彩妝霜最大的好處就是眼部、腮紅、唇部都可使用，質地保濕，暈染色澤，就如同白裡透紅般的粉嫩感，可說是化妝包內不可缺少的神器。 

隨著彩妝霜的誕生，相對應色號的Celvoke玩色訂製唇膏 ，當然也不能缺席，搭配著彩妝霜的色系，讓整體妝容感更顯完整度，滑順、撫平唇痕、延展性好，最主要的保濕也同樣做到，色彩之間可以相互映襯、互相搭配，任意買都能搭配最完美的秋冬妝容。

Celvoke玩色深邃眼影盤 Voluntary Basis Eyepalett...
Celvoke玩色深邃眼影盤 Voluntary Basis Eyepalette 新3色＃06日落灰暮 ＃07焦糖玫瑰 ＃EX01，售價2,250元。圖／Celvoke提供
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Celvoke玩色秋冬，讓妳體驗被大地包覆的感受。圖／Celvoke提供
Celvoke玩色秋冬，讓妳體驗被大地包覆的感受。圖／Celvoke提供
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Celvoke玩色煥彩彩妝霜 Infinitely Color＃09杏桃奶茶 ＃...
Celvoke玩色煥彩彩妝霜 Infinitely Color＃09杏桃奶茶 ＃10莓果紅茶 ＃11西柚果動 ＃12伯爵奶茶 ＃13薰衣玫瑰＃EX06杏仁烤奶，售價1,050元。圖／Celvoke提供
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Celvoke玩色訂製唇膏 Dignified Lips ＃24杏桃奶茶、＃25...
Celvoke玩色訂製唇膏 Dignified Lips ＃24杏桃奶茶、＃25莓果紅茶、＃26西柚果凍、＃27伯爵奶茶、＃28薰衣玫瑰、＃EX04杏仁烤奶，售價1,150元。圖／Celvoke提供
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Celvoke大地謎棕系列，以一個新式柔和的煙熏妝感，來襯托秋冬的唯美。圖／Ce...
Celvoke大地謎棕系列，以一個新式柔和的煙熏妝感，來襯托秋冬的唯美。圖／Celvoke提供
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Celvoke大地謎棕系列，呈現出大地光影感，柔和溫暖。圖／Celvoke提供
Celvoke大地謎棕系列，呈現出大地光影感，柔和溫暖。圖／Celvoke提供
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