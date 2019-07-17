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春申食府嘗道地江浙菜 200道菜加隱藏菜單任客選

2019-07-17 20:52聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

在台北想一嘗道地江浙菜滋味，那麼就一定要試試老牌江浙菜餐廳「春申食府」！位於仁愛圓環附近的春申食府，是間相當有歷史的江浙菜館，從主廚到店主都大有來頭，主廚黃世龍（龍師傅）是蔣公御廚唐永昌的徒弟，手藝精湛，想吃老菜找他就對了！而店主則是知名製作人楊佩佩，讓這間餐廳更添加話題性。

打開春申食府菜單，上頭洋洋灑灑列了200多道菜肴，在流行精簡或無菜單料理的年代反其道而行，讓人有些吃驚。對此，黃世龍理所當然地說，「做餐廳就是要『大眾』，讓客人有多一點選擇！」

問及春申食府必吃菜肴，時常到餐廳吃飯的楊佩佩，一口氣推薦了好多道菜，包含招牌掛爐櫻桃鴨、豌豆沙蝦仁、醬爆肥蟹、砂鍋火筒土雞、煙燻圓鱈、蒜味子排、龍膽石斑等，皆是她時常點來吃的菜，也是老饕常客喜愛的料理。

每道菜作法講究，黃世龍說，掛爐櫻桃鴨用宜蘭櫻桃鴨，塞香料後風乾再烤，吃起來脆口，展現出櫻桃鴨鮮甜肉質，再搭配加入秘方特製醬料，用餅皮包起來吃最對味。砂鍋火筒土雞做起來費時，台東放山雞養到4、5斤，放入火腿、干貝、豬腳、白菜等，慢火燉熬4、5個小時，一次最多只能做3到4隻，想吃可得先預訂。

經典老菜也值得一嘗，除了蔥烤蝦卵烏參外，預訂才吃得到的砂鍋花三鮮，有蝦仁、肚片、雞腿肉、小肉丸、海參...等10種食材做成，這可是要老餐廳、老師傅才懂得做！此外，還有好多菜是未列入菜單的隱藏料理，如佛跳牆、大沙公等，大多數需事先預訂，若想品嘗可先去電詢問菜色。

楊佩佩說，自接手餐廳後，饕客對菜色及味道風評愈來愈好，這一年來從未調整價格，而且價位親民，部分菜肴單價約300元到400元左右就吃得到。未來也會規畫新菜色，吸引年輕人前來品嘗。

豌豆沙蝦仁吃起來口感特別脆。記者徐兆玄／攝影
豌豆沙蝦仁吃起來口感特別脆。記者徐兆玄／攝影
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砂鍋火筒土雞做起來費時，台東放山雞養到4、5斤，放入火腿、干貝、豬腳、白菜等，慢...
砂鍋火筒土雞做起來費時，台東放山雞養到4、5斤，放入火腿、干貝、豬腳、白菜等，慢火燉熬4、5個小時，一次最多只能做3到4隻，想吃可得先預訂。記者徐兆玄／攝影
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掛爐櫻桃鴨是春申食府的招牌之一。記者徐兆玄／攝影
掛爐櫻桃鴨是春申食府的招牌之一。記者徐兆玄／攝影
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掛爐櫻桃鴨是春申食府的招牌之一。記者徐兆玄／攝影
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知名製作人楊佩佩不拍戲改當餐廳春申食堂店主。記者徐兆玄／攝影
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春申食府各式菜肴皆有，點心類如絲瓜蝦仁小籠包，也相當受到歡迎。記者徐兆玄／攝影
春申食府各式菜肴皆有，點心類如絲瓜蝦仁小籠包，也相當受到歡迎。記者徐兆玄／攝影
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春申食府主廚黃世龍，師承蔣公御廚唐永昌。記者徐兆玄／攝影
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掛爐櫻桃鴨需一日前預訂。記者徐兆玄／攝影
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鹹點蘿蔔絲煎餅。記者徐兆玄／攝影
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醬爆肥蟹用12兩到1斤的大沙公，炸過再炒，除了醬料外，可吃得到年糕也是一大特色。
醬爆肥蟹用12兩到1斤的大沙公，炸過再炒，除了醬料外，可吃得到年糕也是一大特色。
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春申食府主打江浙菜，除了提供合菜、位上菜外，也接婚宴、尾牙以及春酒。記者徐兆玄／...
春申食府主打江浙菜，除了提供合菜、位上菜外，也接婚宴、尾牙以及春酒。記者徐兆玄／攝影
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春申食府菜單上菜色多達200多種可提供饕客選擇。記者徐兆玄／攝影
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御廚沙公台東
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