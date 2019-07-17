春申食府嘗道地江浙菜 200道菜加隱藏菜單任客選

2019-07-17 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



在台北想一嘗道地江浙菜滋味，那麼就一定要試試老牌江浙菜餐廳「春申食府」！位於仁愛圓環附近的春申食府，是間相當有歷史的江浙菜館，從主廚到店主都大有來頭，主廚黃世龍（龍師傅）是蔣公御廚唐永昌的徒弟，手藝精湛，想吃老菜找他就對了！而店主則是知名製作人楊佩佩，讓這間餐廳更添加話題性。

打開春申食府菜單，上頭洋洋灑灑列了200多道菜肴，在流行精簡或無菜單料理的年代反其道而行，讓人有些吃驚。對此，黃世龍理所當然地說，「做餐廳就是要『大眾』，讓客人有多一點選擇！」

問及春申食府必吃菜肴，時常到餐廳吃飯的楊佩佩，一口氣推薦了好多道菜，包含招牌掛爐櫻桃鴨、豌豆沙蝦仁、醬爆肥蟹、砂鍋火筒土雞、煙燻圓鱈、蒜味子排、龍膽石斑等，皆是她時常點來吃的菜，也是老饕常客喜愛的料理。

每道菜作法講究，黃世龍說，掛爐櫻桃鴨用宜蘭櫻桃鴨，塞香料後風乾再烤，吃起來脆口，展現出櫻桃鴨鮮甜肉質，再搭配加入秘方特製醬料，用餅皮包起來吃最對味。砂鍋火筒土雞做起來費時，台東放山雞養到4、5斤，放入火腿、干貝、豬腳、白菜等，慢火燉熬4、5個小時，一次最多只能做3到4隻，想吃可得先預訂。

經典老菜也值得一嘗，除了蔥烤蝦卵烏參外，預訂才吃得到的砂鍋花三鮮，有蝦仁、肚片、雞腿肉、小肉丸、海參...等10種食材做成，這可是要老餐廳、老師傅才懂得做！此外，還有好多菜是未列入菜單的隱藏料理，如佛跳牆、大沙公等，大多數需事先預訂，若想品嘗可先去電詢問菜色。