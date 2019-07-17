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輕颱丹娜絲再東修 最快八點半解除陸上警報

輕颱丹娜絲往東偏！恆春半島、屏東解除陸警

7-11限量「三麗鷗X戽斗星球購物袋」造型醜萌！網笑問：天啊你哪位

2019-07-17 19:41聯合報 記者陳立儀╱即時報導

可愛商品一波接一波的7－ELEVEN，即日起至8月27日中元節加價購活動中限量推出4款Sanrio三麗鷗、戽斗星球首度聯名的購物袋，除了戽斗星球的角色之外，Hello Kitty、美樂蒂、蛋黃哥、酷企鵝、雙星仙子等經典人物全部變身成為寬下巴造型，第一眼幾乎很難看出本尊，讓人不禁大呼「你哪位」，醜萌的長相相當逗趣。

限量Sanrio三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋共有4款，每一款雙面都有不同圖案，採用輕鬆增量空間設計，可變身超大22公升容量，可揹可提，還有貼心的拉鍊與防潑水功能，購買7－ELEVEN中元節專案架全品項任3件加149元即可獲得一款（款式隨機），限量共5萬個售完為止。

7－ELEVEN即日起推出「勸BUY中元節」，與樂事、乖乖、可樂果、真魷味、午后時光等近10家國內外食品大廠合作，獨家開發中元節創意商品，以「拜大包」及「拜創意」兩大系列炒熱話題，「拜大包」系列最具代表性的是「乖乖極致好運袋」，首創將經典乖乖放大，有「超級乖乖」之稱，還有麻辣風味一口滿足的「真魷味香辣風味－7倍大」、將高級和牛變身為零食的「可樂果JUMBO炭燒和牛口味」等；「拜創意」系列以「大甲乾麵平安麵金」最吸睛，「樂事蒜味肉羹味洋芋片」、「樂事波樂金黃蝦捲味洋芋片」在包裝直接印有招財旺市、拜樂事有好市，另外還有推出好、吉、利、拜、誠、意等6種款式的午后時光重乳奶茶。

7－ELEVEN線上購物中心ibonmart於7月24日至8月15日推出「勸BUY中元節」活動，全站單筆滿1,200元送500元折價券，即日起更獨家推出「中元零食福箱」，除了包裝設計獨具巧思，以好兄弟裝扮成傳說中的山海經神鬼妖怪，內含創意一品醬油泡麵、比達爾拿坡里披薩洋芋片、Frula碳酸汽水等9款進口零食、飲料更是澎湃。

此外，7－ELEVEN今年中元活動首度串聯7－ELEVEN App推出「普渡發燒好利旺」，消費者在線上就能普渡，7月31日起只要在手機上點選任一款商品，每人每天可點選2次，除了享有與門市相同活動價格之外，還有機會再折5元、10元、20元，或是獲得ibonmart商品折價券共4種優惠。

7－ELEVEN即日起至8月27日獨家推出「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」加價...
7－ELEVEN即日起至8月27日獨家推出「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」加價購，購買中元節專案架全品項任3件加149元即可獲得一款，限量共5萬個售完為止。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN即日起至8月27日獨家推出「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」加價...
7－ELEVEN即日起至8月27日獨家推出「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」加價購，購買中元節專案架全品項任3件加149元即可獲得一款，限量共5萬個售完為止。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」大集合款。圖／7－ELEVEN...
7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」大集合款。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」美樂蒂款。圖／7－ELEVEN...
7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」美樂蒂款。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」蛋黃哥款。圖／7－ELEVEN...
7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」蛋黃哥款。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN即日起至8月27日獨家推出「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」加價...
7－ELEVEN即日起至8月27日獨家推出「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」加價購，購買中元節專案架全品項任3件加149元即可獲得一款，限量共5萬個售完為止。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」Hello Kitty款，。圖...
7－ELEVEN「三麗鷗X戽斗星球伸縮增量購物袋」Hello Kitty款，。圖／7－ELEVEN提供
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