亞莉安娜帥穿GIVENCHY西裝 MK以小鮮肉吳磊領軍

2019-07-17 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



GIVENCHY早前發表全新代言人為亞莉安娜．格蘭德（Ariana Grande），新鮮感十足，近期釋出2019秋冬女裝時尚大片，綻放小天后的強大氣場，MICHAEL KORS也宣布全新代言人吳磊、宋祖兒，呈現九○後世代全面攻下精品、輕奢的態勢。

西洋樂壇當紅小天后亞莉安娜．格蘭德成為GIVENCHY代言人，品牌為進攻年輕世代也特別打出以她的名字和品牌結合的hashtag「#ARIVENCHY」。26歲的亞莉安娜．格蘭德象徵了全球事業傑出的年輕女性，也彰顯設計總監Clare Waight Keller秋冬設定的女裝主題「寒冬中的伊甸園」，展現現代女性自主獨立、具時尚品味的俐落帥氣，身穿時髦的綠色西裝、配襯標誌性的長髮馬尾，搭配EDEN包款展現了她稜角分明的個性。