UNIQLO早秋新品上市 「鄉民老婆」吳卓源難得性感分享私服穿搭

2019-07-17 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



新女力時代來臨！現代的新女性不但勇於表現自我，也重視生活質感與日常品味穿搭，運動潮牌及平價時尚不約而同，邀來新時代女性代表擔任早秋商品的代言人，期待透過代言人鮮明的時尚態度，詮釋新品同時也能獲得消費者共鳴。

日本平價時尚龍頭UNIQLO，日前推出「UNIQLO Women’s Fashion 煥新，更精彩美好」的早秋女裝系列商品，以台灣女生穿衣的四大風格「優雅亮眼」、「簡約俐落」、「正式休閒」、「率性獨特」進行提案，並邀請有「新鄉民老婆」之稱的新生代歌手吳卓源擔任「女力大使」，並率領多位IG高人氣風格網紅共同演繹。

在澳洲出生的新一代「鄉民女神」吳卓源，因充滿磁性的嗓音而被暱稱「女版方大同」，她透露私底下比較喜愛「白T搭短褲」的輕鬆穿搭，出席活動時，她先以新品U寬版牛仔褲並套上一件超柔棉寬版長襯衫，展現率性的時尚，隨後又展現一衣多穿的功力，「解開幾顆扣子，微露肩膀，然後再把褲腳反摺」，特別適合跟好朋友出門聚會時穿著，不會過分女孩感卻又不失焦點。