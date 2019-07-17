包裝就超美！Gucci情人節限定系列 女友一定愛

2019-07-17 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



七夕情人節即將到來，最能彰顯愛意的「愛心」當然是最佳設計元素，時尚品牌Gucci和Versace紛紛推出愛心主題商品，用可愛俏皮的圖騰抓住另一半的心。

配有金屬鍊帶扣飾的Sylvie系列包款，一直是Gucci人氣商品之一，今年七夕特別換新裝，以品牌經典藍紅藍織帶配色呈現出愛心及雙G LOGO，更加上金色六芒星打造出滿版的圖騰印花，熱鬧又活潑。另外還有同色系組合的印花絲巾、披肩、Ace運動鞋，都是情人節限定款。此外，這些限定商品皆附上專屬包裝，將Gucci黑白紙袋、禮盒印滿金色的愛心與六芒星，展現從內到外「滿滿的心意」。