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輕颱丹娜絲再東修 最快八點半解除陸上警報

輕颱丹娜絲往東偏！恆春半島、屏東解除陸警

包裝就超美！Gucci情人節限定系列 女友一定愛

2019-07-17 18:50聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

七夕情人節即將到來，最能彰顯愛意的「愛心」當然是最佳設計元素，時尚品牌Gucci和Versace紛紛推出愛心主題商品，用可愛俏皮的圖騰抓住另一半的心。

配有金屬鍊帶扣飾的Sylvie系列包款，一直是Gucci人氣商品之一，今年七夕特別換新裝，以品牌經典藍紅藍織帶配色呈現出愛心及雙G LOGO，更加上金色六芒星打造出滿版的圖騰印花，熱鬧又活潑。另外還有同色系組合的印花絲巾、披肩、Ace運動鞋，都是情人節限定款。此外，這些限定商品皆附上專屬包裝，將Gucci黑白紙袋、禮盒印滿金色的愛心與六芒星，展現從內到外「滿滿的心意」。

Versace同樣也針對七夕打造愛心商品，包括鑲有彩色水晶愛心的Versace Icon包款，至些心型圖騰源自Versace的私人珍藏，取材自Jim Dine為Gianni Versace先生紐約寓所創作的設計，搭配梅杜莎金屬釦細節，保留九○年代經典風格。另外延續同樣的概念，還推出在Versace彩色標誌上方加上愛心圖騰的男女款T恤。其他像是情人節限定配飾髮夾、手鍊等等，皆以粉紅或透明水晶鑲嵌組成「LOVE」文字或是搭上金色愛心造型墜飾，大方傳愛。

Sylvie系列七夕情人節限定款超迷你鍊帶小包，46,200元。圖／Gucci提...
Sylvie系列七夕情人節限定款超迷你鍊帶小包，46,200元。圖／Gucci提供
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金屬愛心造型手鍊，13,000元。圖／Versace提供
金屬愛心造型手鍊，13,000元。圖／Versace提供
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Ace七夕情人節限定款運動鞋，33,400元。圖／Gucci提供
Ace七夕情人節限定款運動鞋，33,400元。圖／Gucci提供
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Sylvie系列七夕情人節限定款小型肩背包，11萬1,200元。圖／Gucci提...
Sylvie系列七夕情人節限定款小型肩背包，11萬1,200元。圖／Gucci提供
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Gucci情人節限定商品皆附上專屬包裝。圖／Gucci提供
Gucci情人節限定商品皆附上專屬包裝。圖／Gucci提供
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Sylvie系列七夕情人節限定款長夾，34,300元。圖／Gucci提供
Sylvie系列七夕情人節限定款長夾，34,300元。圖／Gucci提供
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七系情人節限定GG紅心印花絲質方巾，17,100元。圖／Gucci提供
七系情人節限定GG紅心印花絲質方巾，17,100元。圖／Gucci提供
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Sylvie系列七夕情人節限定款短夾，24,400元。圖／Gucci提供
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Versace品牌代言人楊冪穿著早秋女裝搭配品牌愛心配件
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Sylvie系列七夕情人節限定款迷你手提包，93,400元。圖／Gucci提供
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彩色愛心水晶鑲嵌T恤，18,000元。圖／Versace提供
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Love透明水鑽造型髮夾，12,000元。圖／Versace提供
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愛心七夕情人節
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