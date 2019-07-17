全年最便宜！ 頂呱呱45週年慶全系列商品單點8折

2019-07-17 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



為慶祝頂呱呱45週年生日，7月20日當天頂呱呱全台門市「單點」全面8折，功夫茶全系列飲品也有8折優惠，與消費者一起分享生日的喜悅。