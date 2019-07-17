微風南山這三天全館餐飲滿千送百！百貨同業這樣解讀

2019-07-17 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



餐飲占比高達45％的微風南山，在暑假旺季祭出百貨少有的餐飲回饋。7/19～7/21這三天推出全館消費滿1,000元，可兌換B2F微風美饌「百元饗食券」一張。首三日微風會員於1樓至7樓餐廳(atre除外)、B1F、B2F當日累計消費滿3,000元，可兌換200元電子酬賓券；atre 2樓至4樓指定餐飲當日單櫃滿3,000送200元電子酬賓券。全館餐飲全面啟動滿千送百，在百貨業中相當罕見。 微風南山。本報資料照片 分享 facebook

微風南山餐飲占比超過4成，又被稱為「美食百貨」，開幕半年的微風南山，這次祭出最招牌的「美食」下猛藥，背後又代表什麼意義？

百貨人普遍認為百貨餐飲占比應以2成至2成5為極限，因為餐飲毛利低，這樣對商場的毛利結構才健康。百貨買千送百也幾乎以服飾、美妝、精品等毛利較高的業種回饋為主，也避免壓縮到餐飲業者的獲利空間。

百貨同業如何看微風南山此舉？針對全館滿1,000元就送餐廳美食街百元券這點，同業表示，這代表微風南山美食街現在真的很辛苦，需動用全館的力量去拉抬美食街。而全館餐飲滿3,000送200元電子酬賓券可於全業種抵用，代表其他業種的狀態也吃緊需要人流連動購買，才會靠微風南山最強項的餐飲去帶動。

微風則回應，這次微風南山所推出的「仲夏饗食祭」，就是「微風南山之夜」。今年特別在微風南山採用新的策略，以「不封館」、「擴大三天」、「回饋更多」的大活動，讓更多顧客有機會可以享受到限定的餐飲與商品。

微風南山7/19至8/8推出仲夏饗食祭，微風超市首三日推出9折優惠，購買熟食區任選牛排，採用微風超市主廚代客現煎服務，還可現場享滿2,000現抵200優惠。

atre也特別將日本夏季慶典風潮搬到百貨裡，不僅有撈魚、日式刨冰、日本七夕裝飾等拍照熱點，還有和風浴衣租借、日式舞蹈「盆踊り」表演，在微風南山4樓的「atré X 風潮浴衣周」就可直接體驗日本傳統浴衣。