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Tiffany高級珠寶搶先看！46件珍藏建構女人夢幻珠寶盒

2019-07-17 17:35聯合報 記者曾智緯╱即時報導

來自紐約的珠寶品牌Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）選擇在香港，率先展出今年全新Blue Book頂級珠寶系列。除了有著「珠寶盒」為概念的創作，此次還首度推出男士系列珠寶，全部共46件的作品，吸引VIP們預約鑑賞。

Tiffany全新的Blue Book系列高級珠寶，以「珠寶盒」為靈感，因此其中10件獨特的胸針作品，都有對應的收藏盒。品牌的首席寶石學家Melvyn Kirtley先生提到「Tiffany的藍盒子（Blue Box）讓人印象深刻，此次藉由珠寶盒（Jewel Box）來串連起這樣的品牌形象」。2019年的Blue Book系列高級珠寶，延續了去年的自然主題，進而發展出七個子系列，其中包括為男性而設的Sculpture以及全新的Frame作品。品牌也為了呈現這七個系列的珠寶，特意在貝浩登畫廊中，打造了有如「珍寶室」概念的展間，像是大量運用Tiffany Blue佈置，宛如金庫的空間；或是利用紫色繡球花的圖像，帶出珠寶設計的巧思，都能讓與會鑑賞的人們，快速的進入Tiffany所營造的氛圍中。

招牌的Icon系列，透過將既有星星與愛心等元素，重新解構，像是Lady Gaga曾在美國演員工會獎時配戴過的鑽石項鍊，就找不到完整的星型或愛心圖騰，而是如同月相圓缺般的表現在由K金製成的框型中，讓人感到驚喜。另外，在純白牆面下，Tiffany利用了數十只蜻蜓雕塑的裝飾，帶出Frame系列的創作手法，主要的蜻蜓形狀胸針，便延用了去年所開發出的「冰裂」式鑲嵌技巧。透過幾何不規則的切割，讓鑽石在視覺上有如冰裂時的情景，搭配了隨寶石形狀而創的K金結構，加上銀製信封式收納盒，一次結合Tiffany兩種不同的招牌元素。

展示於宛如Tiffany金庫的作品則是Ribbon系列，可見不少大克拉寶石所構成的戒指、項鍊及耳墜，而且反映空間的特點，多是藍、綠色系的寶石搭配白鑽的視覺印象。在這之中，最令人玩味的是一條由水滴型切割寶石組成的頸鍊，打破了慣有的鑲嵌方式，讓寶石從南北向排列轉成東西向，凸顯品牌創意。連Melvyn Kirtley先生最愛的一件由黑色蛋白石胸針作品也是屬於Ribbon系列，他還表示「這是我此生所能找尋到的最大顆蛋白石」，藉由如同緞帶般的鑽石所圍繞，更像是在窺看星系一樣，再次緊扣自然主題。

最後的展示間，則呈現了男士高級珠寶Sculpture系列，Melvyn Kirtley先生提到「過去品牌也有男用配件，但從沒用過頂級寶石來點綴」，連鮮少配戴首飾的他都愛上了這次的創作。包括使用K金結合鑽石，創作出漂浮於空間的手帕胸針，或是帶有祖母綠裝飾的領針、印章戒指都是從男性造型中所獨有的配件延伸而來。不過，Tiffany也表示最終完整的系列高級珠寶，將在今年10月時於紐約發表，或許還會更多的驚喜之作值得被等待。

為了表現出Flight主題，Tiffnay營造出秋天白樺木林的空間，凸顯質地與形...
為了表現出Flight主題，Tiffnay營造出秋天白樺木林的空間，凸顯質地與形狀的對比。圖／Tiffany & Co.提供
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被暱稱為「Tiffany金庫」的空間，呈現了Ribbon系列珠寶，用上了十分困難...
被暱稱為「Tiffany金庫」的空間，呈現了Ribbon系列珠寶，用上了十分困難的纏繞金工與鑲嵌技巧。圖／Tiffany & Co.提供
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Tiffany Blue Book高級珠寶Icon系列項鍊，採用18K與鉑金鑲嵌...
Tiffany Blue Book高級珠寶Icon系列項鍊，採用18K與鉑金鑲嵌，搭配重逾16克拉矩型與圓型切割鑽石。圖／Tiffany & Co.提供
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在繡球花圖案映襯下的珠寶是Flora系列，利用了偏紫色的彩色剛玉組成，採用類似玫...
在繡球花圖案映襯下的珠寶是Flora系列，利用了偏紫色的彩色剛玉組成，採用類似玫瑰式鑲嵌的技巧，呈現顏色層次。圖／Tiffany & Co.提供
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早在今年初的美國演員工會頒獎典禮時，Lady Gaga就搶先配戴了Flight系...
早在今年初的美國演員工會頒獎典禮時，Lady Gaga就搶先配戴了Flight系列耳飾，以及Icon系列鑽石項鍊。圖／Tiffany & Co.提供
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在純白牆面下，Tiffany利用了數十只蜻蜓雕塑的裝飾，帶出Frame系列的創作...
在純白牆面下，Tiffany利用了數十只蜻蜓雕塑的裝飾，帶出Frame系列的創作手法，蜻蜓形狀胸針，便延用了「冰裂」式鑲嵌技巧。圖／Tiffany & Co.提供
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Tiffany Blue Book系列，今年首度推出男用高級珠寶系列，讓消費者感...
Tiffany Blue Book系列，今年首度推出男用高級珠寶系列，讓消費者感到驚喜。圖／Tiffany & Co.提供
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Tiffany Blue Book高級珠寶Flight系列，18K金鑲嵌總重逾2...
Tiffany Blue Book高級珠寶Flight系列，18K金鑲嵌總重逾28克拉公主式切割鑽石項鍊、18K金鑲嵌總重逾4克拉枕型切割鑽石耳飾。圖／Tiffany & Co.提供
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