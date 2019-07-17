Tiffany高級珠寶搶先看！46件珍藏建構女人夢幻珠寶盒

2019-07-17 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



來自紐約的珠寶品牌Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）選擇在香港，率先展出今年全新Blue Book頂級珠寶系列。除了有著「珠寶盒」為概念的創作，此次還首度推出男士系列珠寶，全部共46件的作品，吸引VIP們預約鑑賞。

Tiffany全新的Blue Book系列高級珠寶，以「珠寶盒」為靈感，因此其中10件獨特的胸針作品，都有對應的收藏盒。品牌的首席寶石學家Melvyn Kirtley先生提到「Tiffany的藍盒子（Blue Box）讓人印象深刻，此次藉由珠寶盒（Jewel Box）來串連起這樣的品牌形象」。2019年的Blue Book系列高級珠寶，延續了去年的自然主題，進而發展出七個子系列，其中包括為男性而設的Sculpture以及全新的Frame作品。品牌也為了呈現這七個系列的珠寶，特意在貝浩登畫廊中，打造了有如「珍寶室」概念的展間，像是大量運用Tiffany Blue佈置，宛如金庫的空間；或是利用紫色繡球花的圖像，帶出珠寶設計的巧思，都能讓與會鑑賞的人們，快速的進入Tiffany所營造的氛圍中。

招牌的Icon系列，透過將既有星星與愛心等元素，重新解構，像是Lady Gaga曾在美國演員工會獎時配戴過的鑽石項鍊，就找不到完整的星型或愛心圖騰，而是如同月相圓缺般的表現在由K金製成的框型中，讓人感到驚喜。另外，在純白牆面下，Tiffany利用了數十只蜻蜓雕塑的裝飾，帶出Frame系列的創作手法，主要的蜻蜓形狀胸針，便延用了去年所開發出的「冰裂」式鑲嵌技巧。透過幾何不規則的切割，讓鑽石在視覺上有如冰裂時的情景，搭配了隨寶石形狀而創的K金結構，加上銀製信封式收納盒，一次結合Tiffany兩種不同的招牌元素。

展示於宛如Tiffany金庫的作品則是Ribbon系列，可見不少大克拉寶石所構成的戒指、項鍊及耳墜，而且反映空間的特點，多是藍、綠色系的寶石搭配白鑽的視覺印象。在這之中，最令人玩味的是一條由水滴型切割寶石組成的頸鍊，打破了慣有的鑲嵌方式，讓寶石從南北向排列轉成東西向，凸顯品牌創意。連Melvyn Kirtley先生最愛的一件由黑色蛋白石胸針作品也是屬於Ribbon系列，他還表示「這是我此生所能找尋到的最大顆蛋白石」，藉由如同緞帶般的鑽石所圍繞，更像是在窺看星系一樣，再次緊扣自然主題。