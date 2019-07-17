郭雪芙和小S選了同款Christian Louboutin手拿包

2019-07-17 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



與劉以豪主演的《我們不能是朋友》正在熱播中，郭雪芙日前也為代言的美妝品牌飛往巴黎，留下美麗的身影，她穿著Preen by Thornton Bregazzi的斜肩碎花洋裝，手拿Christian Louboutin手拿包，在日落時分拍下浪漫的身影。

郭雪芙穿著黃色碎花斜肩洋裝，像是延伸了戲中都會女孩的模樣，她在巴黎的街拍笑得相當燦爛，為一身甜美穿搭加分，手上的Christian Louboutin Palmette緞面珍珠粉色手拿包輕巧精緻，和小S徐熙娣出席坎城影展活動時的手拿包撞款；小S也是穿著碎花洋裝，來自婚紗見長的品牌Monique Lhuillier，白色碎花禮服展現了空靈溫婉的飄逸，極為浪漫，她手上也是一只Palmette緞面珍珠粉色手拿包，包型微彎、鑲嵌袋釦呈現優雅線條，可手拿也可肩背，恰到好處的金屬邊條細膩精緻。