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輕颱丹娜絲來襲
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放不下的黑孩子們 「孩子的書屋」陳爸未竟的遺憾

輕颱丹娜絲來襲 預估這兩天影響最劇

郭雪芙和小S選了同款Christian Louboutin手拿包

2019-07-17 16:59聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

與劉以豪主演的《我們不能是朋友》正在熱播中，郭雪芙日前也為代言的美妝品牌飛往巴黎，留下美麗的身影，她穿著Preen by Thornton Bregazzi的斜肩碎花洋裝，手拿Christian Louboutin手拿包，在日落時分拍下浪漫的身影。

郭雪芙穿著黃色碎花斜肩洋裝，像是延伸了戲中都會女孩的模樣，她在巴黎的街拍笑得相當燦爛，為一身甜美穿搭加分，手上的Christian Louboutin Palmette緞面珍珠粉色手拿包輕巧精緻，和小S徐熙娣出席坎城影展活動時的手拿包撞款；小S也是穿著碎花洋裝，來自婚紗見長的品牌Monique Lhuillier，白色碎花禮服展現了空靈溫婉的飄逸，極為浪漫，她手上也是一只Palmette緞面珍珠粉色手拿包，包型微彎、鑲嵌袋釦呈現優雅線條，可手拿也可肩背，恰到好處的金屬邊條細膩精緻。

而小S以Palmette緞面手拿包的背面示人，小巧的紅底鞋標誌不僅成為視覺焦點，也呼應了身上碎花裙的顏色，展現她擅長呈現的國際巨星姿態。

郭雪芙燦笑甜美身穿Preen by Thornton Bregazzi碎花洋裝搭...
郭雪芙燦笑甜美身穿Preen by Thornton Bregazzi碎花洋裝搭配Palmette緞面珍珠粉色手拿包。圖／Christian Louboutin提供
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Palmette緞面紅色手拿包，售價49,500元。圖／Christian Lo...
Palmette緞面紅色手拿包，售價49,500元。圖／Christian Louboutin提供
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郭雪芙在巴黎日落時分身穿Preen by Thornton Bregazzi碎花...
郭雪芙在巴黎日落時分身穿Preen by Thornton Bregazzi碎花洋裝搭配Palmette緞面珍珠粉色手拿包。圖／Christian Louboutin提供
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Palmette緞面桃紅色手拿包，售價41,000元。圖／Christian L...
Palmette緞面桃紅色手拿包，售價41,000元。圖／Christian Louboutin提供
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小S選穿了超級夢幻Monique Lhuillier洋裝搭襯Palmette緞面...
小S選穿了超級夢幻Monique Lhuillier洋裝搭襯Palmette緞面珍珠粉色手拿包。圖／Christian Louboutin提供
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Palmette緞面黑色手拿包，售價41,000元。圖／Christian Lo...
Palmette緞面黑色手拿包，售價41,000元。圖／Christian Louboutin提供
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Palmette緞面珍珠粉色手拿包，售價41,000元。圖／Christian ...
Palmette緞面珍珠粉色手拿包，售價41,000元。圖／Christian Louboutin提供
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