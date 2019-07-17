孟耿如戴芝柏表Neo Bridges天際行者 小宇宙爆發

2019-07-17 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



以最先進的材質結合傳統的頂級工藝，是當代頂級製表品牌最大的挑戰。創立逾230年的芝柏表（GIRARD-PERREGAUX）今（7月17）日於誠品行旅舉辦「天際行者」（Earth to Sky）主題表款發表會，彰顯宇宙奧妙年度主題。近期忙於當「斜槓」藝術家的孟耿如也特地配戴可以透視機芯運作的Neo Bridges 天際行者自動上鍊腕表出席記者會，「看到它在轉動，很像在看著一個小宇宙；我在創作的時候也像在自己的小宇宙，可以平靜地想做什麼就做什麼。」

因為趕著在八月、九月的時候參加藝術展覽，孟耿如表示自己最近忙到有時候只睡4、5個小時，男友黃子佼雖幫不上忙但會照顧她生活起居，她笑說覺得很貼心。孟耿如認為每個人都有自己的小宇宙，能透過藝術創作發揮出來，而且因為自己開始親手製作雕塑，今天看到手表每個手工打造的零件覺得「非常非常精細、歎為觀止。它是一個很辛苦的環節，因為光是我在磨一個模型就要經過非常多反覆的填塗、打磨，只要多磨掉一點點就不行，我真的非常佩服。」她也透露因為自己很中性，和佼哥會互相共用腕表，所以常常在選購的時候心裡想「反正可以共用很划算」而不小心愈買愈多。