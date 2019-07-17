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輕颱丹娜絲來襲 預估這兩天影響最劇

孟耿如戴芝柏表Neo Bridges天際行者 小宇宙爆發

2019-07-17 16:40聯合報 記者孫曼╱即時報導

以最先進的材質結合傳統的頂級工藝，是當代頂級製表品牌最大的挑戰。創立逾230年的芝柏表（GIRARD-PERREGAUX）今（7月17）日於誠品行旅舉辦「天際行者」（Earth to Sky）主題表款發表會，彰顯宇宙奧妙年度主題。近期忙於當「斜槓」藝術家的孟耿如也特地配戴可以透視機芯運作的Neo Bridges 天際行者自動上鍊腕表出席記者會，「看到它在轉動，很像在看著一個小宇宙；我在創作的時候也像在自己的小宇宙，可以平靜地想做什麼就做什麼。」

因為趕著在八月、九月的時候參加藝術展覽，孟耿如表示自己最近忙到有時候只睡4、5個小時，男友黃子佼雖幫不上忙但會照顧她生活起居，她笑說覺得很貼心。孟耿如認為每個人都有自己的小宇宙，能透過藝術創作發揮出來，而且因為自己開始親手製作雕塑，今天看到手表每個手工打造的零件覺得「非常非常精細、歎為觀止。它是一個很辛苦的環節，因為光是我在磨一個模型就要經過非常多反覆的填塗、打磨，只要多磨掉一點點就不行，我真的非常佩服。」她也透露因為自己很中性，和佼哥會互相共用腕表，所以常常在選購的時候心裡想「反正可以共用很划算」而不小心愈買愈多。

芝柏表將今年年度主題定調為「天際行者」，旗下全系列表款如Neo Bridges、Laureato桂冠系列、Cat’s eye貓眼系列、Bridges金橋系列、及1966系列均推出天際行者主題表款，以天體物理的美學詮釋時間，採藍黑配色，部分表款甚至運用彷彿夜晚星空的砂金石作為表盤。孟耿如配戴的Neo Bridges天際行者自動上鍊腕表，將150多年前品牌創辦人Constant Girard於1889年巴黎世博會摘得金牌的著名懷表的機芯結構重新演繹，以搶眼的藍色 PVD 處理發條盒蓋及微型擺輪 、搭配黑色 DLC 塗層鈦金屬表殼，展現有別以往的風貌 。近年主力的Laureato桂冠系列也跟上大表徑流行趨勢，推出44毫米黑色PVD鈦金屬材質配襯藍面表盤新作Absolute子系列。

芝柏表Neo Bridges天際行者腕表，80萬2,000元。圖／芝柏表提供
芝柏表Neo Bridges天際行者腕表，80萬2,000元。圖／芝柏表提供
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孟耿如與男模演繹芝柏表「天際行者」概念腕表系列。記者蘇健忠／攝影
孟耿如與男模演繹芝柏表「天際行者」概念腕表系列。記者蘇健忠／攝影
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孟耿如配戴Neo Bridges天際行者腕表出席記者會。記者蘇健忠／攝影
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芝柏表Laureato Absolute系列世界時區腕表，39萬5,000元。圖...
芝柏表Laureato Absolute系列世界時區腕表，39萬5,000元。圖／芝柏表提供
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Neo Bridges無表盤的設計，腕表內部的精密結構淋漓盡現。圖／芝柏表提供
Neo Bridges無表盤的設計，腕表內部的精密結構淋漓盡現。圖／芝柏表提供
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Neo Bridges以黑色DLC處理的鈦金屬作為表殼，發條盒蓋及微型擺輪均添上...
Neo Bridges以黑色DLC處理的鈦金屬作為表殼，發條盒蓋及微型擺輪均添上藍色PVD鍍層。圖／芝柏表提供
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芝柏表Laureato Absolute系列計時碼表，38萬4,000元。圖／芝...
芝柏表Laureato Absolute系列計時碼表，38萬4,000元。圖／芝柏表提供
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