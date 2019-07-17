大秀體脂7%好身材 C羅入鏡自有品牌內衣廣告

2019-07-17 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



葡萄牙足球巨星Cristiano Ronaldo（簡稱C羅）事業做很大，除了踢足球之外還經營飯店、賣香水，自有品牌也商品種類也非常多，也因此被許多球迷稱為「羅老闆」。近日他的High-Summer 2019 CR7 Underwear內衣系列推出新產品廣告，身為世界知名肌肉量驚人代表、體脂只有7%的他當然也是自己擔任模特兒，大秀一身肌肉和翹臀，讓球迷們一飽眼福。

這次的廣告風格在光影交錯中帶點曖昧的粉色調，象徵夕陽時分。C羅表示，他尤其喜歡夏天日落的時候天空景色所呈現的靈動樣貌，剛好也跟他這季推出的內衣顏色風格相吻合。「我希望這組形象能呈現出徹底放鬆的感覺，因為每年夏天也正是我真正能夠放鬆、享受假期的時候，所以特別想要強調這點。」他也表示自己設計出的內衣擁有特殊的花樣和色彩，目的就是為了讓人能在海灘上自在展現，而不需要特別用泳衣遮住他們。