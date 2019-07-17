UNIQLO攜手新海誠動畫 「你的名字」聯名商品8月開賣

2019-07-17 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



快時尚與潮牌再度大玩聯名！UNIQLO攜手日本人氣動畫導演新海誠，推出「你的名字」聯名商品；H&M及本土潮牌STAYREAL則是分別找來萬年不敗的迪士尼以及芝麻街(Sesame Street)卡通人物合作，讓今夏穿搭更具趣味。

日本國民時尚品牌UNIQLO日前宣布攜手日本知名動畫導演新海誠(Makoto Shinkai)推出全新聯名UT系列，以其兩部動畫作品為創作主題，除了粉絲耳熟能詳的代表作《你的名字》，還有即將在日本上映的最新動畫長片《天氣之子》。這次共推出男女皆可穿的男版T恤7款，售價590元，將從8月5日起於網路商店與超大型店正式販售。

看好芝麻街近年來多次與知名潮牌及藝術家跨界合作，台灣本土潮牌STAYREAL日前也與芝麻街首度聯名合作，打造多款時尚實穿潮流單品。像是以角色之一Elmo打造各式寬版T恤；還有主理人不二良筆下的人氣角色－鼠小小，這次也變裝成Elmo，手上還抱著超萌的Cookie Monster，超萌的可愛搭配，是本次重點單品。