網路使用調查 近七成兒少常上Youtube、愛奇藝或抖音

2019-07-17 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



國內最新一項兒少網路使用調查，發現近七成的兒少最常使用Youtube、愛奇藝或抖音等影音網站，另有三成一的人希望透過網路認識新朋友。雖然不到一成的兒少會使用交友APP，卻可能因此有網戀、傳私密照或私密照遭公開等問題。

衛福部提醒，父母於暑假期間應多關心子女，一旦發現網路有危害兒少身心健康內容，可打110報案或向iWIN申訴。

iWIN網路內容防護機構公布108年兒少網路使用調查，訪問2萬5069名兒少發現，67.5%的兒少上網最常使用的就是影音網站，例如Youtube、愛奇藝或抖音，另有31.4%者希望透過網路認識新朋友，約7.1%會使用交友APP。

但值得注意的是，調查同時發現4.0%的兒少曾談過網戀，2.8%兒少曾被網友要求拍私密照，另有0.3%者真的將自己私密照傳出去，且有0.3%的兒少私密照或影片未經同意卻在網路上被公開。

衛福部保護司長林維言表示，網路具快速傳播和無遠弗屆的特性，兒少私密照一旦在網路上散布出去，對兒少及其家庭都有相當大的傷害。

為避免發生憾事，衛福部提出兒少網路安全「5不」措施，包括不接受陌生人主動邀約加好友、不在社群平台揭露個人資訊、不隨便接受網友主動示好或送禮、不單獨與網友赴約且赴約前應告知師長、不拍攝或提供私密照。

此外，父母應盡量多陪伴，藉由積極親子互動，避免孩子沉迷網路世界。如果孩子和朋友約好外出，父母也應教導孩子自我保護，避免出入不正當場所，或是飲用他人事先準備好的飲料等。

林維言說，暑假期間，父母更應多關心子女的交友狀況和上網安全，若發現網路上有危害兒少身心健康之內容，可向iWIN網路內容防護機構申訴（https://i.win.org.tw/）。若兒少遭網路誘騙或私密影像外流，請向110報案。

●兒少網路安全「5不」保護措施

1.不接受陌生人主動邀約加好友。

2.不在社群平台揭露個人資訊，如：學校班級、住址、電話、年齡、即時通訊帳號。

3.不隨便接受網友主動示好或送禮。

4.不單獨赴約，若和網友見面應在公開場合，並應告知父母、師長或其他朋友約會地點、時間及該網友聯繫方式。

5. 不拍攝、不提供、不轉傳私密照，即使是戀人也一樣。