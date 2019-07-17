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星巴克也能用LINE Pay！享買一送一 還可送禮物卡

2019-07-17 15:34聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

繼全台錢櫃、好樂迪導入LINE Pay結帳服務，只要在點歌螢幕上方點選「行動支付」，即可利用QR code快速掃描結帳之後，消費者現在於全台灣星巴克實體門市也可以開始使用LINE Pay結帳付款了！除了有限時LINE POINTS高額回饋活動，7月22、23日兩天上午11點至晚上8點，用LINE Pay「我的條碼」結帳還可享全品項飲品買一送一的限定優惠。

歡慶LINE Pay進駐星巴克門市，即日起至今年8月31日止，使用LINE Pay「我的條碼」於門市掃描消費，即可獲得LINE POINTS 3%點數回饋；即日起至今年12月31日止，使用LINE Pay一卡通帳戶消費再加碼10%回饋，連結新光銀行帳戶並儲值，更可額外獲得8%現金回饋無上限，最高可享21%回饋；綁定指定銀行信用卡消費，包括中國信託LINE Pay卡、富邦J卡和聯邦賴點卡，則可獲得上看25%之超高額LINE POINTS回饋。

而原本就有的「LINE Pay星巴克星意禮」服務，今日再推出全新「LINE Pay星巴克電子禮物卡」，讓用戶能夠更彈性的運用電子禮物卡贈送給親朋好友。只要點選LINE Pay進入「LINE Pay星巴克星意禮」，除了原本的各種飲品選項，現在還可以直接購買200～1,000元面額的禮物卡直接傳送給朋友。於今年8月1日至8月31日期間贈送「LINE Pay星巴克電子禮物卡」給親朋好友，更可獲得LINE Pay星巴克星意禮大杯特選美式咖啡一杯，同時也預告在暑假旺季期間與七夕情人節還會有更多驚喜優惠推出。

LINE Pay星巴克星意禮同步推出全新「LINE Pay星巴克電子禮物卡」，轉...
LINE Pay星巴克星意禮同步推出全新「LINE Pay星巴克電子禮物卡」，轉贈親友也超方便。圖／LINE Pay提供
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即日起可在全台星巴克各實體門市使用LINE Pay「我的條碼」結帳。圖／LINE...
即日起可在全台星巴克各實體門市使用LINE Pay「我的條碼」結帳。圖／LINE Pay提供
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只要在點歌螢幕上方點選「行動支付」，即可利用QR code快速掃描用LINE P...
只要在點歌螢幕上方點選「行動支付」，即可利用QR code快速掃描用LINE Pay結帳，朋友之間還能分攤付款、邀請分帳、免手續費轉帳。圖／LINE Pay提供
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LINE星巴克一卡通
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