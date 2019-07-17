星巴克也能用LINE Pay！享買一送一 還可送禮物卡

2019-07-17 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



繼全台錢櫃、好樂迪導入LINE Pay結帳服務，只要在點歌螢幕上方點選「行動支付」，即可利用QR code快速掃描結帳之後，消費者現在於全台灣星巴克實體門市也可以開始使用LINE Pay結帳付款了！除了有限時LINE POINTS高額回饋活動，7月22、23日兩天上午11點至晚上8點，用LINE Pay「我的條碼」結帳還可享全品項飲品買一送一的限定優惠。

歡慶LINE Pay進駐星巴克門市，即日起至今年8月31日止，使用LINE Pay「我的條碼」於門市掃描消費，即可獲得LINE POINTS 3%點數回饋；即日起至今年12月31日止，使用LINE Pay一卡通帳戶消費再加碼10%回饋，連結新光銀行帳戶並儲值，更可額外獲得8%現金回饋無上限，最高可享21%回饋；綁定指定銀行信用卡消費，包括中國信託LINE Pay卡、富邦J卡和聯邦賴點卡，則可獲得上看25%之超高額LINE POINTS回饋。