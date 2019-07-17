IKEA「絕版品出清」又來了！千項商品5折起 推車、衣櫥、寵物用品全都有

2019-07-17 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



時序邁入下半年，家居家飾的換季布置、汰舊換新，趁著IKEA宜家家居每年最令人期待的「絕版品出清」入手更划算！IKEA年中絕版品出清活動7月18日至8月7日開跑，共有千項絕版精選商品全面5折起，包含扶手椅、衣櫃等大型家具以及充滿夏日氛圍的家飾品、寵物用品、餐具等，部分出清款有指定顏色或材質，商品實際數量依各店現況為主。IKEA同步分享多種夏季居家「輕改造」的秘訣，花小錢就能享受清爽新氛圍。

夏季來臨，IKEA分享換季布置的兩大要點：整齊收納的儲物空間、放空充電的小角落。聰明的儲物設計能夠讓收納變得更簡單、空間更清爽；或是趁著絕版品初秋的優惠期間選購單品換新，也能立即打造明亮舒適的放鬆角落。

IKEA絕版品出清的TRYSIL滑門衣櫃呈現簡約風格，開啟時不占空間，原價6,290元、特價4,990元；白色的DOMBÅS衣櫃含可調式層板，可依需求調整儲物空間，原價3,799元、特價2,999元；許多消費者喜愛的RÅSKOG推車可放置文具用品、手機或廚具，附輪腳方便移動，增加空間使用彈性，本次絕版品出清款為土耳其藍色，原價899元、特價799元。

適合打造放鬆小角落的有一體成型、不含螺絲的YPPERLIG扶手椅設計靈感來自19世紀維也納的經典曲木餐椅，室內戶外皆適用，原價1,990元、特價890元；靠墊可雙面使用的EKERÖ扶手椅，可依坐姿調整靠墊位置，高椅腳設計方便容清理扶手椅底下的地板，絕版品出清款為Idekulla深灰色，原價4,990元、特價2,990元。

運用家飾品是改變居家風格、增添氣氛的捷徑，善用各種裝飾小物或自然系材質進行「輕改造」，讓眼睛跟心情都為之一亮。松木製的INDUSTRIELL長凳富有變化的木紋，呈現手工質感，塑膠椅腳可避免刮傷地版，可以放在落地窗邊或陽台創造專屬自己的小花園，也可放在室內當椅凳、小茶几使用，原價2,990元、特價1,990元；OLVINDEN LED太陽能裝飾燈不需使用電線或插頭，可愛的小花設計也讓空間活潑起來，絕版品出清款為黃色花朵造型，原價549元、特價219元；KAFFEBÖNA竹製手工花盆由越南專業工匠手工製作，可放入喜愛的植栽，或是用來收納小物，原價199元、特價119元。

IKEA LURVIG寵物系列也推出優惠，含防水布套的LURVIG寵物床原價599元、特價199元；LURVIG寵物睡墊同樣含防水布套、方便清洗，絕版品出清款為綠白色系，原價299元、特價119元；可舖在沙發上或床上的寵物專用毯原價699元、特價399元；具有透明窗的寵物旅行袋可變身舒適的床，不使用時能摺疊收起不占空間，原價899元、特價449元。

藍色系或亮色餐具可點綴餐桌、打造清爽透涼的輕食風；藍白色系的FOLIEFORM麵包碟擁有獨特的圖案、細節設計和浮雕，原價99元、特價69元；DRICKA碗以半瓷法燒製而成，呈現傳統又獨特的質樸感受，原價99元、特價69元；不但適用特殊的聚會時刻，也適合日常的餐桌風景；IKEA PS 2017附蓋馬克杯桃紅色的外觀十分討喜，以耐用玻璃製成，杯身有環形帶方便拿取，原價249元、特價119元。