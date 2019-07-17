Q蛋鬆餅、豐盛鹹食 超放鬆夢幻雲朵咖啡藏身台中勤美巷弄

2019-07-17 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



想吃個早午餐或午茶，希望是巷弄內的驚喜，沉澱一下都市繁忙的心。那位於台中勤美商圈附近，純白色系風格加上夢幻漂浮的小雲朵，有可愛的蛋型鬆餅與各式豐盛鹹食的咖啡店，正在跟你招手喔！ 早午餐煎蛋會牽絲。圖／IG @77___foodie提供 分享 facebook 「咕嗼咖啡」早午餐讓人垂涎三尺。圖／IG @suwen9319提供 分享 facebook 「咕嗼咖啡」Q蛋鬆餅有麻糬美味口感。圖／IG @77___foodie提供 分享 facebook

如果常刷IG，應對這家飄著雲朵的咖啡店並不陌生，除了裝潢很有夢幻美，網友稱讚餐點更是又美又好吃讓人回味。首先當然要提到，打卡超吸睛的「Q蛋鬆餅」，是各桌必點選項之一，這個強調自己不是雞蛋糕的蛋型鬆餅，不只是外型可愛而已，吃過的網友形容，不是鬆鬆的而是QQ的口感，還有點麻糬感覺，口感獲吃貨認證。

「凱薩圓舞曲」早午餐很豐盛。圖／IG @77___foodie提供 分享 facebook

IG網友品嘗了早午餐套餐，例如「凱撒圓舞曲」有香烤法式麵包加香蒜醬，搭配各種好吃配料，如柔嫩不柴的雞肉、滑順的煎蛋，被讚為「料多味美」，其他餐點如三明治、沙拉、最適合夏日的天使細麵料理、「搭配的肉品鹹香夠味」，不少鐵粉都留下想要抽空再回訪的好評。 「咕嗼咖啡」空間舒適簡潔。圖／咕嗼咖啡提供 分享 facebook 「咕嗼咖啡」空間舒適簡潔。圖／IG @suwen9319提供 分享 facebook 「咕嗼咖啡」日式胡麻雞肉，溏心蛋、舒肥雞肉好吃。圖／IG @77___foodie提供 分享 facebook 「咕嗼咖啡」早午餐讓人垂涎三尺。圖／IG @suwen9319提供 分享 facebook 網友推薦「咕嗼咖啡」早午餐好吃用心。圖／IG @77___foodie提供 分享 facebook

網友對於咖啡店內用空間感到滿意，是吸引粉絲回訪的因素，雖然「咕嗼咖啡」空間不算大，但因為設計視覺上相當舒適，看著棉花糖般的雲朵，享受著片刻的浪漫，正是展現「好心情」，這對想要好好放鬆用餐真的很重要。下次來到台中勤美商圈，可以循著IG網友的腳步來拜訪看看喔，營業與公休資訊可上該店家臉書粉絲團查詢。 「咕嗼咖啡」隱藏在台中勤美商圈巷弄。圖／咕嗼咖啡提供 分享 facebook 「咕嗼咖啡」空間飄著小雲朵好夢幻。圖／IG @suwen9319提供 分享 facebook 「咕嗼咖啡」空間不大但很舒服。圖／IG @suwen9319提供 分享 facebook 「咕嗼咖啡」空間舒適簡潔。圖／咕嗼咖啡提供 分享 facebook 「咕嗼咖啡」有小雲朵拍照好夢幻。圖／咕嗼咖啡提供 分享 facebook

哪裡吃

咕嗼咖啡

地址：台中市西區美村路一段236巷5號

原味Q蛋鬆餅 140

日式胡麻雞肉 180

凱薩圓舞曲早午餐 210

早午餐套餐約190~210間，依現場實際公佈售價為準