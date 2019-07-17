致敬金庸 武俠經典永留存

2019-07-17 14:19 聯合新聞網 聯合數位文創



圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

隨著時代的演進，造就出許多讓我們生活更加便利的事物，反映在休閒娛樂的選擇性上更為顯著，許多隨著時代更迭不斷竄起的流行事物，讓時下年輕人瘋狂的追逐韓星、看美劇，終日沉浸在網路世界等，還有多少人能想起，過去只有老三台提供資訊、娛樂，甚至是電視普及前，報章雜誌、小說書籍是主要資訊、娛樂來源的年代？而這些年代也同樣造就許多值得永久傳承的經典事物。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

當年熱門小說你追過多少？

電視尚未普及的年代，文字刊物成為重要接收資訊與娛樂的管道之一，提到風靡當年的文字刊物，就不能不提及武俠大師金庸筆下一本本膾炙人口的經典小說，1985年以前，武俠小說曾被視為禁書，金庸武俠小說無法正大光明的出版，就一一更名，在地下盜版流竄，這些不同書名的武俠小說，大家看過多少本呢？

直到1986年遠流出版公司獲授權出版，創下一出版立刻暢銷的不敗紀錄，隨後更是不斷被翻拍成武俠連續劇；當時，每天守在電視機前等播出成為例行公事，當時不管男女老幼都等著最新劇情，隔天好到公司、學校與同儕熱烈討論，現在回想起來，雖與現今生活型態迥異，年輕人甚至難以想像，但卻增添一絲美好的回憶。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

你聽過這些武俠金曲嗎？

談到當年的經典武俠連續劇，就絕對少不了與之相應的武俠金曲，「滄海一聲笑」、「刀劍如夢」無不讓人朗朗上口，一聽到旋律，立刻回味起小說中的人情義理與一幕幕忘也忘不了的經典畫面。每一首歌曲真的都是經典中的經典，滿滿的都是懷念和感動，不妨抽點時間，與家中的年輕人，分享這值得永久傳承的武俠金曲，一起靜靜聆聽，沉浸在那值得一再回味的美好時光。

你玩過武俠單機遊戲或尪仔標等懷舊童玩嗎？

在生活中，每個人心中都有一個武俠夢，渴望身處江湖的快意恩仇，肆意瀟洒，無拘無束做自己的主人。金庸武俠小說改編成電玩，恰恰圓了眾多金迷的武俠夢，

在改編的金庸單機遊戲中，你可以變身成故事主角或是與金庸小說人物徜徉江湖共同冒險，一起拜師學藝、懲奸除惡；尪仔標一個周圍呈現鋸齒狀的小圓牌，上面印有各式的圖樣，多以傳統故事、布袋戲、卡通、連續劇及影集人物為主，在尪仔標戰鬥中，你很有可能成為最後的贏家並獲得其他玩家的牌，擁有豐收的戰利品，進而變成珍藏品分享給朋友、家人，甚至下一代，是種傳遞延續，不讓時代的巨浪淹沒了曾是那麼美好良善又單純的物件，使經典永留心中。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

追憶武俠經典 重拾快樂時光

武俠大師－金庸的15部跨世代巨作「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」，創造出眾多經典，筆下個性鮮活的江湖兒女、俠情仗義被多次改編成電影、電視劇，也成就多首膾炙人口的主題曲，以及單機遊戲、經典漫畫等，無不影響了當代華人世界的文化記憶。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

如今，金庸小說雖然不會再有新的篇章，但今年夏天，金庸的武俠世界將迎來新的紀元，讓大家除了回味經典小說、電視電影影劇外，還可以用玩的方式看金庸！趁此次機會用行動力表示你對金庸文學的熱愛，與兒女分享金庸的懷舊經典價值，來場懷舊經典的親子之旅，一起到華山1914文創產業園區，參觀金庸首次大型特展【金庸武俠－華山論劍】。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

金庸首次大型特展特以「射鵰三部曲」的故事為主軸，召開新世紀的華山論劍，結合武功體驗和解謎挑戰，讓你和你最愛的寶貝兒女可以一起體驗金庸筆下的江湖世界，再次追憶金庸武俠經典，一窺金庸大師神奇的武俠文學奧秘。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

【金庸武俠－華山論劍】特展資訊

展覽時間：2019.6.26-2019.9.15

展覽地點：華山1914文創園區中7館

粉絲專頁： 金庸武俠－華山論劍

售票資訊： udn售票網

主辦單位：遠流出版公司、聯合數位文創

客服專線：(02)7721-6955#2（每日10:00-18:00）

大宗購票另有優惠可電洽(02)7721-6955#1。