想要危肌變美肌 睡前30分鐘不碰藍光3C產品

2019-07-17 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



不少忙碌現代人，視時間為金錢，生活要夠精彩，行程一定要滿檔，還身兼多種身份，雖然很忙碌但是充滿成就感。不過，美妝品牌雅詩蘭黛提醒，不管再忙再累，一定要把握晚間11點到凌晨2點的「黃金美容覺時間」，且睡前30分鐘千萬不要再接觸到手機、筆電、電視等藍光設備，因為這些都會使得肌膚的夜間修復效果下降，進而導致肌膚提早衰老。

雅詩蘭黛指出，現代人生活越來越充實精彩、外在環境刺激因子遽增，這些都會導致肌膚不斷累積壓力，夜晚的修復保養更顯重要，就像是將肌膚壓力歸零，重新開機一般。

此外，透過皮膚科診所調查，全台有60%女性認定自己為敏感性肌膚，雅詩蘭黛表示，其主要原因為現代女性生活越來越精彩豐富，同時間也背負著強烈的工作壓 力，如3C藍光的侵害、頻繁的出差旅行，以及外在環境不友善的空汙與紫外線等等，在一天的生活中從四面八方而來的內在與外在壓力，導致肌膚時常拉緊報出現因乾燥引起的泛紅、壓力痘、乾燥脫皮等惱人狀況，而這樣的狀況總是有個自我循環，每幾周就會上演一次，同樣的肌膚困擾反覆作祟。

雅詩蘭黛實驗室透過多年研究還發現，肌膚的壓力釋放通常為三階段組成的循環，第一階段為「累積」，此階段會累積造成肌膚不適的刺激因子；第二階段為「觸發」，肌膚不適的狀況隨著環境、壓力而觸發，讓你不得不正視肌膚危機；第三階段為「消退」，肌膚將會啟動自我修護機制來舒緩肌膚不適，但肌膚的自我反應速度會隨著年紀增長而漸漸趨緩，而在這樣的內憂外患下，你的保養品一定得趕的上這樣的變化。