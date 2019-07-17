樂桃冬季航班下午4點開賣 6航線、14航班搶先看

2019-07-17 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



日本廉價航空樂桃航空，稍早宣布7月17日下午4點開賣部分冬季航班，販售時間為今（2019）年10月27日到明（2020）年3月28日，包含仙台、東京、大阪、沖繩等，總共6條航線、14個航班，其他航班則會在近期陸續販售。

樂桃航空執行董事CEO井上慎一表示表示，今日下午4點販售2019年10月27日到2020年3月28日期間部分的冬季航班，其他未販售航線將於近期內販售，台灣民眾可至樂桃航空官方網站訂購冬季飛往日本的機票。

而搶先販售的6條航線、14個航班，則包含台北到仙台、台北到東京羽田、台北到大阪關西、台北到沖繩那霸、高雄到沖繩那霸，以及日本國內線大阪關西到沖繩那霸。

樂桃航空自2012年3月以關西國際機場作為基地開始提供載客服務，並以新千歲、仙台、那霸機場作為轉運機場。目前樂桃航空擁有26架飛機，飛航版圖包括17條日本國內線，以及16條國際線，共計33條航線，每日搭乘旅客超過13,000人次，每日約100個航班提供載客服務。