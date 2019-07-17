炎夏最美最涼爽花園！ 來逛梵克雅寶幸運花園打卡傳好運

2019-07-17 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



「心懷幸運之願，方能成為幸運之人。」法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels ）家族第二代傳人Jacques Arpels 常常這麼說。而人類最初配戴珠寶的一大原因，就是相信寶石和符號的力量能帶來好運。一向珍視幸運元素的梵克雅寶，為慶祝幸運草圖騰為靈感的Alhambra系列誕生超過 50周年，將於今年8月3日起至31日止在台北101購物中心4樓都會廣場呈獻「Alhambra幸運花園」展覽，並有夢幻的AR擴增實境體驗可拍照打卡，上傳好運美照。

以四葉草為靈感而誕生的Alhambra系列珠寶，從1968年一條20枚金質四葉幸運圖騰長項鍊開始，陪伴許多人傳遞好運和風格逾50年，包括摩納哥王妃葛瑞絲凱莉也是Alhambra長項鍊的粉絲。如今不僅是長項鍊，Alhambra家族還有耳環、戒指、手鍊、各式項鍊等豐富的品項，材質廣泛從優雅的珍珠母貝、縞瑪瑙，到璀璨奪目的鑽石，甚至蛇紋木（bois damourette）等，簡約雋永的輪廓始終迷人。

展覽播放由Burcu & Geoffrey這對法國和土耳其的導演拍檔為Alhambra特別創作的《Journey of luck》充滿童趣的插畫影片，四葉圖騰造型蝴蝶沿途散播幸運的種子，途經可愛的貓咪、水池、鞦韆等，更飛舞進社群媒體中，創造夢幻的擴增實境體驗，可透過社群平台分享期間限定的照片與影音。

Alhambra幸運花園

地點：台北101購物中心四樓 都會廣場，台灣

時間：2019年8月3日 至 8月31日（免費參觀）

周日至周四 上午11：00至晚間9：30

周五及周六 上午11：00至晚間10：00